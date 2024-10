Ruski hekerji napovedali nove napade, 'dokler se slovenska oblast ne spametuje'

Naj spomnimo, da so spomladi letos hekerji med drugim napadli spletno stran Policije, Telekoma, Krke in Fraporta. Po naših informacijah so bili tarča napada tudi časnik Delo, državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, spletno mesto državne uprave gov.si in Holding Slovenskih elektrarn. Za krajši čas je bila nedostopna tudi spletna stran RTV Slovenija.

Poudarili so, da je Slovenija oziroma njeno vodstvo že od prvih dni zavzelo proukrajinsko stališče, in sicer glede na zmožnosti naše države z materialno, humanitarno, v preteklosti pa tudi vojaško pomočjo. Ob tem so navedli, da je Slovenija Zelenskemu "predala vse tanke v službi Slovenske vojske in to zelo stare, še iz časov Sovjetske zveze in Jugoslavije".

"V škodo lastne obrambne sposobnosti je Kijev v zadnjih 2,5 leta vojaškega spopada med Rusijo in Ukrajino od Slovenije dobil tudi UAV tipa Belin in bojna vozila pehote M-80A. Poleg tega je Slovenija z Ukrajino podpisala varnostni sporazum, 'ukrajinsko formulo za mir' pa aktivno promovira tudi na diplomatski ravni, pri čemer so izkoristili dejstvo, da je slovenski predstavnik zasedel mesto komisarja Evropske komisije za širitev EU," so zapisali hekerji in dodali, da je tako "majhna Slovenija izjemno pomagala Ukrajini".