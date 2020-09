Ruski umetnik v performansu pred DZ pojedel živega netopirja

Ruski umetnik Petr Davidčenkose je rodil v zaprtem ruskem mestu Sarov (pred tem znano kot Arzamas-16). To mesto je bilo glavno središče za jedrska orožja v Sovjetski zvezi, tujcem pa vstop ni bil dovoljen. Med letoma 2016 in 2019 se je umaknil iz družbe in živel samo od povoženih živali, ki jih je našel ob cestah na jugu Francije. O tem obdobju je režiser Ian Henryposnel dokumentarni film Autonomous, ki bo premierno predvajan konec letošnjega leta.

Zdaj je z novo serijo performansov, ki temeljijo na ideji, da netopirji lahko pozdravijo covid-19, prišel tudi v Slovenijo. Pred tem je v italijanskem mestu Trevi raziskoval "potencialna naravna zdravila" za novi koronavirus. Razstava se je začela s performansom, v katerem umetnik poje živega netopirja, Davidčenko pa se je vmes odločil, da bo živel kar v galeriji oziroma razstavnemu prostoru Fotopuba.

Razstava bo potekala med 1. in 30. septembrom, na ogled pa bo od torka do sobote med 15. in 20. uro. Perftoran opisujejo kot intermedijsko instalacijo in znanstveno-raziskovalni center obenem. V tem času bodo prostovoljci, ki bodo bivali v prostoru, raziskovali ozadje velikih farmacevtskih podjetij in njihov vpliv na pandemijo.

Danes ob 14. uri je Davidčenko živega netopirja pojedel pred stavbo Državnega zbora.