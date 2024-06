Ruski vohun spolzel skozi prste našim organom, ne pa tudi avstrijskim

Novembra 2018, na primer, je Popov napisal poročilo o slovesnosti, ki jo je rusko veleposlaništvo organiziralo v Centru Noordung v Vitanju. Tam se je srečal z več predstavniki vlade, med drugim z ministrom za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Pikalom , ministrom za kulturo Dejanom Prešičkom in ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom . Februarja 2019 je poročal o mednarodni konferenci mariborskega raziskovalnega centra druge svetovne vojne, nekaj dni pozneje pa o dogodku na gradu Strmol, kjer sta tedanji generalni državni tožilec Drago Šketa in ruski generalni tožilec Jurij Čajka podpisala letni program o sodelovanju tožilstev.

Preden je domnevni agent ruske obveščevalne službe SVR Ivan Popov postal dopisnik iz Avstrije, je več let služboval v Sloveniji, danes razkriva Dnevnik . K nam je prišel v času, ko je vlado prevzemal Marjan Šarec in pod krinko dopisnika ruske tiskovne agencije TASS deloval v Sloveniji. Ni objavljal veliko vsebin, se je pa postopoma približeval najvišjim slovenskim političnim krogom.

Iz Slovenije v Avstrijo, kjer se je njegova pot končala

Leta 2023 je Popov postal dopisnik agencije TASS z Dunaja, večinoma se je osredotočal na avstrijske protivladne proteste. Kot častnika ruske zunanje obveščevalne službe SVR ga je sicer anonimno že marca letos razkrinkal avstrijski tednik Falter. Izpostavili so tudi dejstvo, da se mu je v pisarni TASS pridružila kolegica Arina Davidjan, kar je bilo dokaj nenavadno. TASS v Avstriji namreč dve desetletji ni imel akreditiranega več kot enega novinarja.

Po Dnevnikovih neuradnih informacijah je par usodno napako storil marca, ko se je poskušal akreditirati za tiskovno konferenco ob obisku ameriškega zunanjega ministra Anthonyja Blinkna na Dunaju. Avstrijski varnostni organi so podrobneje preverili osebne podatke obeh dopisnikov TASS in našli dovolj dokazov za ugotovitev, da je bil novinarski poklic zgolj krinka njunega obveščevalnega dela. Obema so izrekli negativno varnostno oceno in jima 30. aprila odvzeli akreditacijo, s tem pa sta avtomatično izgubila tudi pravico do bivanja v Avstriji.

Popovu so naročili, naj v roku dveh tednov zapusti državo. To je storil 7. junija, je prejšnji teden poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Ruski povračilni ukrep

Ruske oblasti so se na izgon Popova odzvale nemudoma. Odvzele so akreditacijo dopisnici avstrijske javne radiotelevizije ORF Marii Knips-Witting, ki je iz Moskve poročala od januarja letos, in jo pozvale, naj zapusti državo.

Kmalu sodba za ruska vohuna?

Popov je Avstrijo zapustil kot svoboden človek. Manj uspešna sta bila ruska vohuna, ki sta se predstavljala kot Maria Rosa Mayer Munoz in Ludwig Gisch, zakonski par iz Argentine, dejansko pa sta Ana Valerevna Dulceva in Artem Viktorovič Dulcev, elitna agenta ruske obveščevalne službe SVR in del ruske vohunske mreže v zahodnih državah.