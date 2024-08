Ruski voznik prevažal ukradene pse: lastniki presrečni, ker so spet z njimi

Kot smo že poročali, se je četrtek, nekaj po 19. uri, med izvozoma Slovenske Konjice in Dramlje zgodila prometna nesreča, zaradi katere je bila štajerska avtocesta dlje časa zaprta. Povzročil jo je voznik osebnega vozila ford transit, sicer ruski državljan, ki hitrosti vožnje ni prilagodil poteku ceste in tehničnim lastnostim vozila, so sporočili s PU Celje. Priklopni del vozila je z desnega voznega pasu najprej zaneslo v desno, kjer je oplazilo betonsko zaščitno ograjo, nato pa še skrajno v levo, kjer je prav tako opazilo ograjo, nakar se je vozilo prevrnilo.

Psi so že na poti domov

Kmalu zatem so iz Mačje hiše sporočili, da so vsi štirje psi, ki so bili rešeni iz prometne nesreče in nameščeni pri njih, že na poti domov.

"Lastniki so dostavili vse potrebne dokumente in poravnali vse stroške, ki so nastali. Tako veselje z obeh strani ob ponovnem snidenju le redko vidimo, vsi smo bili ganjeni. Kljub nesreči, ki jih je doletela, so njihovi lastniki naredili vse, da so jih čimprej prevzeli in da so že na poti domov. Kljub vsem namigovanjem, kdo in kakšni da so, lahko samo rečemo, da je malo takšnih skrbnikov," so zapisali ob tem.