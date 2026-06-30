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Slovenija

'Rusko politično vodstvo ostaja obsedeno z Donbasom'

Moskva, 30. 06. 2026 06.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Volodimir Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina in ocenil, da Moskva že štiri leta vztrajno prestavlja roke za osvojitev vzhodne Ukrajine. Ob tem je dejal, da se posledice vojne vse bolj poznajo tudi v Rusiji, kjer se zaradi ukrajinskih napadov na naftno infrastrukturo ponekod pojavlja pomanjkanje goriva.

Po besedah Zelenskega je rusko politično vodstvo v zadnjih štirih letih kar petnajstkrat določilo rok za popoln prevzem štirih ukrajinskih regij – Donecka, Luganska, Zaporožja in Hersona – vendar nobenega ni izpolnilo.

"Rusko politično vodstvo ostaja obsedeno z Donbasom. Če Rusija vojne ne bo končala, bo morala ta rok znova prestaviti," je dejal v večernem video nagovoru.

Izjava je sledila Putinovim besedam, da bo ruska vojska nadaljevala ofenzivo, dokler v celoti ne zavzame štirih regij, ki si jih Moskva lasti, čeprav jih še vedno ne nadzoruje v celoti.

Zelenski je poudaril tudi posledice ukrajinskih napadov na rusko naftno industrijo. Po njegovih besedah se v Rusiji že pojavljajo vrste na bencinskih servisih.

"Celo država proizvajalka nafte, 'bencinska črpalka', kot Rusijo pogosto imenujejo, se zdaj sooča s pomanjkanjem goriva," je dejal.

Dodal je, da gre za neposredno posledico vojne in ukrajinskih natančnih napadov na vojaško pomembno energetsko infrastrukturo, pri čemer je poudaril, da Ukrajina napada strateške cilje, "ne izvaja pa terorizma".

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V ruskih napadih najmanj deset mrtvih

Medtem so se ruski napadi po Ukrajini nadaljevali. Po navedbah ukrajinskih oblasti je bilo v ponedeljek ubitih najmanj deset ljudi, več deset pa ranjenih.

Najhuje je bilo v mestu Dnipro, kjer je raketni napad zahteval šest življenj, ranjenih pa je bilo 29 ljudi. Po besedah Zelenskega je bil tarča napada infrastrukturni objekt.

V regiji Zaporožje je ruski brezpilotnik zadel potniški minibus. Umrli so trije ljudje – dva moška in ženska –, med osmimi ranjenimi pa je tudi sedemletni deček.

V Harkov je ruska vodena bomba ubila 23-letno žensko, deset ljudi pa je bilo ranjenih.

Vojna v Ukrajini
Vojna v Ukrajini
FOTO: AP

Vročina dodatno obremenjuje ukrajinsko elektroenergetsko omrežje

Ukrajino poleg vojne pesti tudi vročinski val s temperaturami nad 36 stopinj Celzija.

Zaradi velike porabe električne energije so oblasti v regijah Rivne in Hmelnicki že uvedle izredne redukcije električne energije, še pet drugih regij pa prebivalce opozarja, naj bodo pripravljeni na morebitne izpade elektrike.

Vojna je močno poškodovala ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zato sistem v obdobjih ekstremne vročine ali mraza deluje pod dodatnimi obremenitvami.

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