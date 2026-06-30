Po besedah Zelenskega je rusko politično vodstvo v zadnjih štirih letih kar petnajstkrat določilo rok za popoln prevzem štirih ukrajinskih regij – Donecka, Luganska, Zaporožja in Hersona – vendar nobenega ni izpolnilo.

"Rusko politično vodstvo ostaja obsedeno z Donbasom. Če Rusija vojne ne bo končala, bo morala ta rok znova prestaviti," je dejal v večernem video nagovoru.

Izjava je sledila Putinovim besedam, da bo ruska vojska nadaljevala ofenzivo, dokler v celoti ne zavzame štirih regij, ki si jih Moskva lasti, čeprav jih še vedno ne nadzoruje v celoti.

Zelenski je poudaril tudi posledice ukrajinskih napadov na rusko naftno industrijo. Po njegovih besedah se v Rusiji že pojavljajo vrste na bencinskih servisih.

"Celo država proizvajalka nafte, 'bencinska črpalka', kot Rusijo pogosto imenujejo, se zdaj sooča s pomanjkanjem goriva," je dejal.

Dodal je, da gre za neposredno posledico vojne in ukrajinskih natančnih napadov na vojaško pomembno energetsko infrastrukturo, pri čemer je poudaril, da Ukrajina napada strateške cilje, "ne izvaja pa terorizma".