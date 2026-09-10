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Slovenija

Bo Rusom, ki so dobili državljanstvo po izredni poti, odvzeto?

Ljubljana, 10. 09. 2026 16.49 pred 37 minutami 2 min branja 16

Avtor:
U. Z. K. STA
Sova

Slovenska vlada je odredila preverjanje 93 ruskih državljanov, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo po postopku izredne naturalizacije. SOVA, Obveščevalno-varnostna služba in Policija bodo preverili, ali pri katerem od njih obstajajo razlogi za odvzem slovenskega državljanstva.

Vlada je obravnavala podatke o ruskih državljanih, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo po postopku izredne naturalizacije. Takih oseb je bilo do zdaj 93.

Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA), Obveščevalno-varnostni službi (OVS) in Policiji je naložila, naj preverijo, ali pri teh osebah obstajajo razlogi za odvzem slovenskega državljanstva, ki jih določa 26. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. O ugotovitvah morajo do 30. septembra 2026 obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo.

Za takšno odločitev se je vlada odločila zaradi dolgotrajne ruske agresije na Ukrajino ter z njo povezanih omejevalnih ukrepov in sankcij, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.

Izredna naturalizacija je poseben način pridobitve slovenskega državljanstva. Polnoletna oseba ga lahko pridobi, če je njen sprejem v interesu države, na primer zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali drugih podobnih razlogov, ob tem pa mora izpolnjevati tudi druge zakonske pogoje.

Sova
Sova
FOTO: POP TV

Med omenjenimi 93 Rusi, ki imajo slovensko državljanstvo, je sicer tudi prijateljica predsednice republike Nataše Pirc Musar in njena sotekmovalka v bowlingu Viktorija Krivolucka. Ta je slovensko državljanstvo dobila na podlagi izredne naturalizacije. Kot je pred časom sama pojasnila za Mladino, je Bowling zveza Slovenije potrebovala žensko za tekmovanja na mednarodnih tekmovanjih. Za Slovenijo je osvojila pet medalj na Mediteranskem prvenstvu v bowlingu, Slovenijo je dvakrat zastopala tudi na evropskem prvenstvu.

Po julijski prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi s predsednico, so se v javnosti pojavila ugibanja o varnostnih tveganjih, povezanih z njunim prijateljevanjem, saj je bila Krivolucka v preteklosti tudi v vezi z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. Krivolucka je očitke zavrnila. 

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Tudi Sova je pojasnila, da pri varnostnem preverjanju Krivolucke v postopku izredne naturalizacije leta 2016 posebnosti ni ugotovila. Prav tako z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi lahko vplivale na dosedanje ugotovitve, po letu 2016 agencija ni bila seznanjena, niti takšne okoliščine niso bile izpostavljene v okviru varnostnih ozaveščanj, ki jih agencija izvaja za druge državne organe, so dodali sredi avgusta.

Obveščevalne službe ruski državljani izredna naturalizacija

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KOMENTARJI16

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manga
10. 09. 2026 17.26
Narobe svet.Že videno.Hudi časi prihajajo.Nič se nismo naučili iz zgodovine.
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
10. 09. 2026 17.25
Kaj potem bomo medalje vrnili?
Odgovori
0 0
Matt0
10. 09. 2026 17.25
Vazno da izraelce vlačite po rokah 😉😉
Odgovori
+1
1 0
firewall
10. 09. 2026 17.23
Vceraj sem prebral, da je kriminalec iz BIH Dino Muzaferovic Cezar tudi dobil slovensko drzavljanstvo. Verjetno za posebne zasluge za naso drzavo.
Odgovori
+3
3 0
abc123def456
10. 09. 2026 17.17
93 izrednih ...
Odgovori
+1
1 0
Frotirka
10. 09. 2026 17.16
mogoče še rusko/izraelske, ki se priseljujejo v Slo…
Odgovori
+2
3 1
Petur
10. 09. 2026 17.13
preveriti državljanske dolžnosti,lojalnost Sloveniji,nacionalni izvor osebkov ki širijo po slovenski politiki...
Odgovori
+1
1 0
4krogci
10. 09. 2026 17.05
Vazno da tiste iz UA sponzoriramo vsak mesec z po 2000€!!! po osebi!!!!
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+7
11 4
Jon Bacek
10. 09. 2026 17.19
Žal se tudi to dogaja. Osebno poznam Ukrajinko, kateri Slovenija mesečno plačuje kar lepo vsoto za najemnino stanovanja ter življenje v Ljubljani. Zanimivo, da v kraju, od koder prihaja, ni vojne. Njena družina še vedno živi v hiši v delu Kijeva, kot je pred vojno.
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0 0
bc123456
10. 09. 2026 17.04
BRAVO VARNOSTNE SLUŽBE !!!!!! za ta ukrep se je morala predsednice države poškodovati -- torej kaj ste delali 36 let da to niste preverili že prej ??????????
Odgovori
+10
11 1
Sirhakel77
10. 09. 2026 16.58
Zakaj pa to velja samo za Ruse ? A vsi ostali so preverjeni poštenjaki ?
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+18
18 0
KaiC
10. 09. 2026 17.06
Kako dajete vedet, da niste niti prebrali članka... odgovor na tvoje vprašanje najdeš v tretjem odstavku....
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+0
2 2
4krogci
10. 09. 2026 17.07
Rusi so dezurni krivec trenutno…posmo pa podrobnosti da hoce Stevo za vsako ceno v Moskvo, da se gosti sefe vogunske organizacije na sedezu stranke in podobne zadeve….to je pa vse OK.
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+3
4 1
Sirhakel77
10. 09. 2026 17.15
O sem sem prebral Kaic, ampak primernih držav za kaj podobnega je še kar nekaj :)
Odgovori
+2
2 0
Aven
10. 09. 2026 17.26
daj preberi vse še enkrat.
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0 0
Aven
10. 09. 2026 17.27
KaiC!
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0 0
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