Bo Rusom, ki so dobili državljanstvo po izredni poti, odvzeto?

Vlada je obravnavala podatke o ruskih državljanih, ki so od leta 2015 pridobili slovensko državljanstvo po postopku izredne naturalizacije. Takih oseb je bilo do zdaj 93.

Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (SOVA), Obveščevalno-varnostni službi (OVS) in Policiji je naložila, naj preverijo, ali pri teh osebah obstajajo razlogi za odvzem slovenskega državljanstva, ki jih določa 26. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije. O ugotovitvah morajo do 30. septembra 2026 obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo.

Za takšno odločitev se je vlada odločila zaradi dolgotrajne ruske agresije na Ukrajino ter z njo povezanih omejevalnih ukrepov in sankcij, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo.

Izredna naturalizacija je poseben način pridobitve slovenskega državljanstva. Polnoletna oseba ga lahko pridobi, če je njen sprejem v interesu države, na primer zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali drugih podobnih razlogov, ob tem pa mora izpolnjevati tudi druge zakonske pogoje.