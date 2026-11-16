Rutar 25 let v Sloveniji: družinsko podjetje koroških Slovencev, ki raste med tremi državami

Rutar je na slovenskem trgu prisoten že več kot 25 let. Prvi pohištveni center je odprl marca 2001 v Ljubljani, dve leti pozneje je sledil Maribor. Danes je podjetje Rutar v Sloveniji prisotno na desetih lokacijah, zaposluje približno 270 ljudi in je v letu 2025 ustvarilo skoraj 40 milijonov evrov prihodkov. Na medijskem srečanju v Ljubljani sta zbrane nagovorila dr. Helena Jaklitsch, državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, in Štefan Kušar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Srečanje je tako povezalo dve temi: gospodarsko vez med Slovenijo in slovensko narodno skupnostjo v zamejstvu ter razvoj družinskih podjetij skozi generacije.

Josef Rutar, dr. Helena Jaklitsch, državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gregor Rutar in Štefan Kušar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport FOTO: Arhiv ponudnika

Podjetje, ki raste med tremi državami

Podjetje, ki je leta 1961 nastalo v Dobrli vasi / Eberndorfu, se je razvijalo v prostoru, kjer se srečujejo tri države, trije jeziki in tri poslovna okolja. Slovenija je pri tem za družino Rutar več kot sosednji trg; je prostor, s katerim jo povezujeta jezik in poreklo. "Ko smo pred 25 leti vstopili v Slovenijo, smo prišli z dolgoročnim pogledom. Slovenija za nas nikoli ni bila samo nov trg. Kot koroškim Slovencem nam je vedno predstavljala del našega doma. Podjetje se je v tem času močno razvilo, naša osnovna ideja pa ostaja enaka: zaupanje se gradi z ljudmi, dobrim odnosom in odgovornostjo do stranke. Slovenija je pomemben del naše skupine in tako bo tudi v prihodnje," pravi Josef Rutar.

Več kot prodaja pohištva: znanje, svetovanje in celovita storitev

Rutar svojo vlogo vidi bistveno širše od klasične prodaje pohištva. Pri večjem projektu opremljanja kupec sprejema veliko med seboj povezanih odločitev, zato mu Rutar ob široki ponudbi nudi predvsem strokovno podporo skozi celoten postopek: svetovanje pri izbiri, načrtovanje, izris, izmero na domu, dostavo, montažo in poprodajno podporo. "V več kot 25 letih smo v Sloveniji opremili veliko domov. Toda tisto, kar želimo danes poudariti, je, da naša naloga ni samo prodati izdelek. Ljudem želimo pomagati pri sprejemanju dobrih odločitev. Pri vseh nakupih pohištva in opreme za dom, predvsem pa pri večjih investicijah, je resnično udobje to, da imaš ob sebi nekoga, ki ti zna svetovati in prevzeti odgovornost za izvedbo," je povedal Gregor Rutar. Prvi vidni izraz te usmeritve je novo sporočilo znamke "Rutar. Dom udobja", ki se je v Sloveniji začelo oktobra in je bilo zasnovano s slovensko agencijo. Udobje pri tem ne pomeni le udobnega pohištva, temveč tudi občutek, da je bila odločitev prava. Nova usmeritev prihaja v času izrazite konjunkture na slovenskem nepremičninskem trgu. Po podatkih GURS-a je bilo v Sloveniji v letu 2025 prodanih približno 9.500 stanovanj in 5.900 hiš. Ob naraščajočih cenah nepremičnin postaja pomembnejše tudi vprašanje, kako razpoložljivi proračun za opremo porabiti smiselno.

Gregor Rutar in Josef Rutar FOTO: Arhiv ponudnika