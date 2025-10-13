Rutte na uradnem obisku v Sloveniji

Slovenija že od petka gosti 71. letno zasedanje Parlamentarne skupščine Nata, na katerem skoraj 300 parlamentarcev in drugih razpravlja o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva. Osrednji del srečanja bo današnje plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim udeležence nagovorili Robert Golob , Mark Rutte in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski .

Generalni sekretar Nata se bo med obiskom ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. To bo njegov prvi uradni obisk v Sloveniji, odkar je zasedel položaj, pa tudi prvi obisk generalnega sekretarja Nata v državi po sedmih letih.

Rutte in Golob se bosta na Brdu pri Kranju posvetila predvsem nalogam in izzivom, s katerimi se trenutno sooča Nato pri zagotavljanju varnosti svojih članic.

Govorila bosta tudi o razmerah v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, kjer je Slovenija že tradicionalno prisotna z enim svojih največjih vojaških kontingentov v tujini, in sicer v operaciji Kfor na Kosovu.

Zasedanje parlamentarcev Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji sicer potekata le nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda.