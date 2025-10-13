Rutte na uradnem obisku v Sloveniji

Slovenija že od petka gosti 71. letno zasedanje Parlamentarne skupščine Nata, na katerem skoraj 300 parlamentarcev in drugih razpravlja o aktualnih varnostnih izzivih zavezništva. Osrednji del srečanja bo današnje plenarno zasedanje, na katerem bodo med drugim udeležence nagovorili Robert Golob, Mark Rutte in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Generalni sekretar Nata se bo med obiskom ločeno sestal z Golobom, predsednico republike in vrhovno poveljnico Slovenske vojske Natašo Pirc Musar ter predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. To bo njegov prvi uradni obisk v Sloveniji, odkar je zasedel položaj, pa tudi prvi obisk generalnega sekretarja Nata v državi po sedmih letih.
Rutte in Golob se bosta na Brdu pri Kranju posvetila predvsem nalogam in izzivom, s katerimi se trenutno sooča Nato pri zagotavljanju varnosti svojih članic.
Govorila bosta tudi o razmerah v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu, kjer je Slovenija že tradicionalno prisotna z enim svojih največjih vojaških kontingentov v tujini, in sicer v operaciji Kfor na Kosovu.
Zasedanje parlamentarcev Nata in Ruttejev obisk v Sloveniji sicer potekata le nekaj mesecev po prelomnem vrhu zavezništva v Haagu, na katerem so se voditelji držav članic zavezali, da bodo proračunske izdatke za obrambo do leta 2035 zvišali na pet odstotkov bruto domačega proizvoda.
