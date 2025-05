Rutte pozdravil odločitev Slovenije za zvišanje obrambnih izdatkov

Vlada je v četrtek sporočila, da bo že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP. Premier je takrat poudaril, da je treba obrambno in varnostno politiko razširiti. Pojasnil je, da bodo vlagali v projekte tako imenovane dvojne rabe in krepili sile vojske. Dejal je še, da zaradi dviga obrambnih sredstev niso predvideni nobeni rezi v proračun, morebitne dodatne stroške pa bodo financirali z zadolževanjem.

Vlada bo izdatke do leta 2030 postopoma povečevala, in sicer do tri odstotke BDP. Nova obrambna in varnostna politika, s katero je Golob v četrtek seznanil koalicijo, predvideva varnost tako za vojaške kot civilne vidike.

"To je edini način, da bo Slovenska vojska lahko zgradila zmogljivosti, ki jih mora Republika Slovenija izpolnjevati v okviru zavezništva ter za zagotavljanje varnosti in pomoči državljankam in državljanom Republike Slovenije," so v odzivu zapisali v Slovenski vojski.

Slovenija je leta 2024 obrambnim izdatkom namenila okoli 1,35 odstotka BDP oziroma 904,7 milijona evrov. Dlje čase se sicer vrstijo pozivi, naj članice Nata za obrambo namenijo več denarja. Voditelji članic so se namreč že na vrhu leta 2014 dogovorili, da bodo članice zavezništva za obrambo namenile najmanj dva odstotka bruto domačega proizvoda.

Kot kažejo ocene v nedavno objavljenem letnem poročilu zavezništva, jih je od 32 držav članic lani ta cilj doseglo 22. To je znatno več kot leta 2023, ko je cilj doseglo le 11 članic Nata. Slovenija je lani na letni ravni povišala obrambne izdatke z 1,32 na 1,37 odstotka BDP in je na repu med članicami po obrambnih izdatkih. Manj so porabile le Španija (1,24), Belgija (1,29) in Luksemburg (1,30).