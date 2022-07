Ryanair prihodnje poletje želi leteti v Slovenijo

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair si prihodnje poletje želi vzpostaviti povezavo z brniškim letališčem. Nedavno so predstavniki infrastrukturnega in gospodarskega ministrstva na pobudo Ryanaira izpeljali sestanek na daljavo, na katerem so govorili o možnostih prihoda omenjene družbe.

Po podatkih, razvidnih iz Erarja, so jih predstavniki Ryanaira seznanili z njihovimi aktivnostmi in željo, da bi prihodnje poletje začeli leteti z brniškega letališča. Družba je trenutno prisotna na več kot 250 letališčih, s Slovenijo pa trenutno nima povezave. Nazadnje so za krajši čas pred 15 leti leteli iz Maribora v London, nato pa prekinili sodelovanje. Po besedah predstavnikov Ryanaira je Slovenija edina država Evropske unije, kamor še ne letijo, zato bi to radi spremenili že v naslednjem letu. Zaradi bližine prestolnice in turističnih točk je za njih najbolj zanimivo ljubljansko letališče, ob tem pa so povezavo primerjali z Zagrebom, kjer so lani vzpostavili eno od svojih baz, ki je zelo uspešna.

icon-expand Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. FOTO: Miro Majcen

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež je poudaril, da Slovenija nujno potrebuje večjo povezljivost, predstavniki Ministrstva za infrastrukturo pa so ob tem predstavnike Ryanaira seznanili, da ima Slovenija tri mednarodna letališča, pri čemer na štajerskem letališču kmalu načrtujejo izpeljavo postopka izbire koncesionarja, ki bo upravljal z letališčem.

S strani predstavnikov letalskega prevoznika so bili na videokonferenčnem sestanku izpostavljeni izjemno visoki stroški na potnika na ljubljanskem letališču, s katerim upravlja Fraport. Uslužbenci gospodarskega ministrstva so jim predstavili sistem subvencij in poudarili, da se je nedavno zaključil razpis, na katerem Ryanair ni sodeloval. Lansko leto je v ta namen država zagotovila pet, letos pa dva milijona evrov. Letalski portal Sierra5.net navaja, da so subvencioniranje rednih povezav, ki jih je izdalo gospodarsko ministrstvo po pandemiji, doslej lahko koristili le prevozniki z letališča Jožeta Pučnika, ki so v določenem obdobju že redno leteli v Slovenijo, ne pa tudi potencialni novi prevozniki.

icon-expand Potniki se vkrcavajo na letalo Ryanaira FOTO: iStock