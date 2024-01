Kako so Rusi ostali brez številnih železniških poslov v Sloveniji?

Zoper izbiro ponudnikov sta bili vloženi dve pritožbi na državno revizijsko komisijo. Prva je bila uspešna, vendar je direkcija v drugo znova izbrala Riko in RŽD. Sledila je še ena pritožba, ki pa ni uspela. Pogodba med direkcijo in podjetjem Riko, ki ga vodi Janez Škrabec , in je (bilo pred vojno) aktivno tako na ruskem kot ukrajinskem trgu, je bila tako podpisana leto dni po izboru rusko-slovenskega ponudnika del, julija 2019. A dela niso stekla dve leti, ker projekt ves ta čas ni dobil gradbenega dovoljenja.

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) je leta 2017 objavila razpis za ureditev vozlišča Pragersko. Naročilo je bilo vredno 63,2 milijona evrov, izbrana pa sta bila družba Riko in RZD International iz Moskve. Kot so takrat poročali ruski mediji, je šlo za prvi posel, ki so ga ruske železnice dobile v Evropski uniji. Projekt, ki je na koncu skupaj stal 113 milijonov evrov, je od evropskega sklada za regionalni razvoj prejel 40, od Sklada za podnebne spremembe pa še deset milijonov evrov.

Končna matematika, kot pojasnjuje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je sledeča: "Vrednost 88,9 milijona evrov z DDV je vrednost celotne investicije na podlagi Investicijskega programa, ki je bil potrjen dne 18. 4. 2018 in poleg gradbenih del zajema tudi stroške za izdelavo projektne dokumentacije, odkupe zemljišč, izvedbo daljinskega vodenja, vmesnega zavarovanja in prilagoditev signalnovarnostne naprave, inženirja in upravljavca ter ostalo. Po novelaciji investicijskega programa v letu 2023 znaša vrednost celotne investicije 113,41 milijonA evrov z DDV. Vrednost 63,2 milijona evrov z DDV predstavlja vrednost osnovne pogodbe za gradbena dela, ki je bila podpisana 5. 7. 2019."

Gradbena dela so se pričela maja 2021, ko je na infrastrukturnem ministrstvu sedel Jernej Vrtovec . V skladu s pogodbenim rokom bi morala biti zaključena v 25 mesecih, vendar se je izvedba nekoliko zavlekla in postala posledično dražja. DRSI je po poročanju portala Necenzurirano poleti 2023 Riku odobril 12,7 milijonov evrov dodatnih plačil pri nadgradnji železniškega vozlišča in postaje. Cena projekta se je ob drugih stroških zvišala na 81,5 milijona evrov. Z aneksom je Riko prejel plačilo za nepredvidena dela, podaljšanje pogodbenega roka in plačilo razlik v ceni med avgustom 2022 in zaključkom gradnje, je poročal portal.

Dela na Pragerskem so zaključili oktobra 2023. Prenovljena železniška postaja ima prenovljeno postajno poslopje, peronsko in tirno infrastrukturo ter nov podhod. Postajno poslopje ima novo fasado, streho, čakalnico ter sanitarije, obnovljena sta objekta signalno-varnostnih naprav in prometnega urada, prav tako so zgradili otočni in bočni peron z nadstrešnicami. Na območju nekdanjega križanja železnice s Ptujsko cesto so zgradili podvoz, s katerim so, kot pravijo na ministrstvu, povečali varnost in pretočnost prometa ter s tem hkrati bistveno zmanjšali izpuste v okolje, saj ljudem ni več treba čakati pred zapornicami. Za lažji dostop do železniške postaje so uredili parkirišči z več kot 150 parkirnimi mesti ter kolesarnico.

RŽD zaradi sankcij ob posel

Rusija je 24. februarja 2022 napadla Ukrajino, temu pa je sledila ostra reakcija zahoda, ki je, poleg pomoči v orožju in denarju Ukrajini, proti Rusiji sprejel serijo ukrepov, z namenom, da "pohabi" rusko gospodarstvo in zaustavi ruski vojni stroj. V okviru sankcij so bili sprejeti ukrepi proti ruskim državnim železnicam. Te so se znašle na seznamih sankcij, tako v EU kot v ZDA in Veliki Britaniji. Prepovedi, ki jih je EU sprejela 27. februarja v okviru drugega paketa sankcij, se nanašajo na finančne in investicijske aktivnosti.

RŽD je nato julija 2022 pozval EU k odpravi ukrepov. "Cilj sankcij je omejevanje zmožnosti RŽD za opravljanje družbeno pomembnih in humanitarnih funkcij. Omejitve so diskriminatorne v razmerju do prebivalstva Ruske federacije. Poleg tega so v nasprotju s številnimi normami mednarodnega prava in akti same EU," so zapisali. Pri tem so bili neuspešni in prepovedi za RŽD še naprej ostajajo v veljavi.