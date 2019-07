S 1. julijem višji otroški dodatki in ostali socialni transferji

V petek, 19. julija, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v Uradnem listu objavilo Sklep o uskladitvi socialnih transferjev. Kot so za 24ur.com povedali na omenjenem ministrstvu, so se vsi transferji zvišali za 2,4 odstotka. V ta namen je v proračunu zagotovljenih okoli šest milijonov evrov. Sicer pa se socialni transferji niso zvišali že od leta 2011, ko je bila zadnja uskladitev, torej kar osem let.

Višji socialni transferji

Dodatek za nego otroka s 1. julijem tako znaša 102,40 evra, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka pa 204,80 evra. Družina s tremi otroki bo po novem prejela 404,48 evra, tista, s štirimi ali več otroki pa 491,52 evra.