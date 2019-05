'S 1. junijem se ne bo zgodilo nič dramatičnega'

Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes sestal s predsednikom zdravniškega sindikata Fides Konradom Kuštrinom. Govorila sta predvsem o implementaciji standardov in normativov iz modre knjige. Sindikat je namreč napovedal, da jih bodo z junijem zdravniki dosledno upoštevali. Kuštrin ob tem ocenjuje, da bolniki ne bodo ogroženi.

Kuštrin je v izjavi za medije po sestanku spomnil, da so bili roki za implementacijo standardov in normativov iz modre knjige že zdavnaj zamujeni. Šele v zadnjih mesecih so nekatere bolnišnice pripravile časovnico za njihovo upoštevanje."Za nas ni nobenega odložnega pogoja, standardi in normativi so v veljavi in so pravica zdravnikov," je poudaril.

Kritičen je do tega, da se je šele z njihovo napovedjo o upoštevanju izhodišč iz modre knjige začel "ta voz premikati". "Združenje zdravstvenih zavodov, ki v medijih napoveduje katastrofo, je bilo dve leti v zimskem spanju, s tem da je bilo ves čas na pogajanjih. Zdaj pa so se zbudili in imajo občutek, da morajo nekaj narediti,"je bil oster.