S 1. marcem v Ljubljani višje cene grobnine

Podražitev je kritizirala tudi svetnica Levice Urška Honzak , ki si želi, da bi občina nekatere storitve prepoznala kot pomembne in jih delno krila iz proračuna. "Nič nam ne pomagajo megalomanski projekti v občini, če si ljudje, ki naj bi uporabljali to infrastrukturo, ne morejo več privoščiti živeti v tem mestu. Zdaj si pa očitno ne moremo več privoščiti niti umreti v tem mestu," je povedala.

Svetnik Vesne Denis Striković je v razpravi dejal, da povišanja niso potrebna, saj se lahko standard storitev še vedno zagotavlja tudi z nižjo ceno. Svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc pa je spomnil, da so grobnine za 15 odstotkov povišali že lani in opozoril, da si marsikdo pogreba ne more več privoščiti, zato bi bilo "zelo lepo" da se cena pogreba zniža.

Od 1. marca bo tako cena za enojni grob znašala 6,6 evra na leto več, torej 50,3 evra, za žarni grob pa 30,2 evra, kar je 3,9 evra letno več. Podražili so tudi grobnine za otroški grob, grobnice z do štirimi prostori, grobnice z več kot štirimi prostori, za prostor za anonimni pokop in raztros pepela, za povečane grobove ter za prostor za napisno ploščo.

"Ceno grobnine bi bilo treba dvigniti za 103,5 odstotka, da bi si pokrili svojo lastno ceno. Ne glede na to, pa družba predlaga dvig grobnine za 15 odstotkov in s tem nadaljevanje politike postopnega dvigovanja cen grobnin, dokler ne bo nekoč dosežen pozitivni poslovni izid pri upravljanju pokopališč," je dejal.

Vodja sprejemne pisarne javnega podjetja Žale Domen Kokalj je v obrazložitvi dejal, da je grobnina sorazmerni delež letnih stroškov opravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba in je namenjena vzdrževanju pokopališč ter pokopaliških objektov in naprav.

Svetnica Liste Zorana Jankovića Marta Bon pa je dejala, da vsi svetniki obžalujejo podražitev, ob tem pa da so v razpravi premalo poudarili, da Žale delajo dobro, imajo predane zaposlene in vanje veliko vlagajo.

Svetniki so na seji potrdili tudi višjo ceno za 24-urno dežurno službo, ki jo opravljajo Žale. Gre za javno službo, ki obsega prevoz od kraja smrti pokojnika do hladilnih prostorov izvajalca ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika. Od 1. marca bo nova cena znašala 233,07 evra brez DDV.

Mestni svetniki so na seji soglašali tudi s poslovnima načrtoma javnih podjetij Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) ter Žale. V Žalah načrtujejo, da bodo letošnje leto sklenili s čistim dobičkom v višini 60.500 evrov, vknjižili pa naj bi 13,19 milijona evrov prihodkov in 13,13 milijona odhodkov. Ob tem načrtujejo okoli 2800 pogrebov in 14.000 upepelitev, je dejal Kokalj. Javno podjetje Žale naj bi sicer kmalu dobilo novega direktorja, saj so se na razpis, ki so ga objavili po decembrskem odstopu nekdanjega direktorja Roberta Martinčiča, prijavili trije kandidati.

V LPT celotne prihodke načrtujejo v višini nekaj manj kot 24,7 milijona evrov, celotne odhodke pa v višini 24,4 milijona evrov. Leto bodo po načrtih zaključili z nekaj več kot 259.300 evrov čistega dobička.

Protestno pismo

Mestni svet Mol je na seji dal tudi pozitivno predhodno mnenje k strateškemu načrtu javnega zavoda Festival Ljubljana za obdobje 2025-2029. Svetniki so opozorili, da je eden od strateških ciljev zavoda prevzem celotnega kompleksa Križank v upravljanje, čeprav nekaj manj kot polovico kompleksa uporablja Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Menijo, da je sobivanje v Križankah možno, pohvalili pa so vsebino, ki jo v mesto prinaša zavod, in podporo mladim talentom.

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana pa je po današnjem poročanju TV Slovenija mestnim svetnikom posredovala protestno pismo, v katerem nasprotuje, da Festival Ljubljana prevzame celoten kompleks Križank. Obenem spominjajo na obljubo župana Jankovića, da Mol dijakov iz Križank ne bo izselila. Potrdili so tudi strateški načrt Mestnega gledališča Ljubljanskega za obdobje 2025-2029.

Na seji so za direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana za nova štiri leta imenovali Saša Rinka, ki sklad vodi od leta 2013.

Svetniški klub Gibanja Svoboda je že pred sejo zapustila svetnica Katja Damij, ki je prestopila v stranko Demokrati Anžeta Logarja. Ta stranka ima v ljubljanskem mestnem svetu zdaj že tri svetnike, saj sta lani vanjo prestopila tudi Igor Horvat in Matjaž Vede.

Primc je tudi pred današnjo sejo pred mestno hišo organiziral shod za zaščito pitne vode. Tokrat je dejal, da so protestniki tisti, ki skrbijo za čisto pitno vodo, in ne institucije, župan Zoran Janković ali država. Prepričan je, da bi župan brez shodov pred mestno hišo in Upravno enoto Ljubljana "že zastrupil našo vodo, ampak je ni prav zaradi nas in mu tega tudi naprej ne bomo dovolili".