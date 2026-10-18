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Slovenija

S 1. novembrom dodatna pristojbina za spletne pošiljke

Ljubljana , 18. 10. 2026 20.18 pred 1 uro 1 min branja 35

Avtor:
Denis Malačič
Paket iz Temuja

Ste med tistimi, ki redno nakupujete na Temuju, Sheinu, AliExpressu? Potem vas čaka nov udarec. Po julijski uvedbi 3-evrske dajatve za pošiljke iz držav zunaj Evropske unije s 1. novembrom prihaja še dodatna 2-evrska pristojbina.

Če boste v enem spletnem naročilu kupili pet različnih izdelkov, boste samo za novi dajatvi odšteli kar 25 evrov – petkrat po tri evre in od 1. novembra še petkrat po dva evra. Če pa boste naročili pet enakih bombažnih majic, se bosta tako 3-evrska dajatev kot 2-evrska pristojbina obračunali le enkrat.

Če bodo v paketu različni izdelki – denimo majica, čevlji, slušalke, ura in nahrbtnik – pa se bosta obe dajatvi obračunali za vsako postavko posebej.

Evropska unija pravi, da želi z ukrepom pokriti stroške vse večjega števila spletnih pošiljk, odgovornost za obračun pa bo po novi ureditvi v večji meri na spletnih platformah oziroma njihovih zastopnikih.

"Odgovornost za carinjenje teh malih spletnih pošiljk prehaja dejansko na te spletne platforme, zdaj govorimo o spletnih platformah, prek katerih gre okoli 95 odstotkov tega prometa z malimi spletnimi pošiljkami. In v tem primeru tako za pobiranje te pristojbine kot potem tudi plačilo teh dajatev," pojasnjuje direktor Uprave za carine na Finančni upravi Republike Slovenije Boris Kastelic.

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KOMENTARJI35

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Jermen
18. 10. 2026 21.37
Sramota. A se da kej rec NE tem norcem v bruslju
Odgovori
0 0
anatomija
18. 10. 2026 21.37
in sedaj naj še Evropskim trgovcem marže blokirajo pri 10% , saj bodo dovolj dobili že od Kitajskih carin
Odgovori
+1
1 0
Analist
18. 10. 2026 21.31
Sem že opozarjal predhodno... To je samo voda na mlin preprodajalcem kitajske robe. On kupu te robe za 1000€ in se izogne tem dajatvam, potem bo pa lažje prodajal tu, ker ste direktbega dobavitelja obdavčili. S tem ne bomo kupovali več evropskega, ker evropsko ne obstaja več, ker ste uničili vse in še naprej uničujete. Dejansko je mnogo stvari ki ne obstajajo in jih ni moč kupiti drugače kot oz tujine.
Odgovori
+3
3 0
NNNNNN
18. 10. 2026 21.28
Denar pa v Ukrajino za orožje...
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
18. 10. 2026 21.28
Ravno majhne vrednosti so pri nas nenormalno drage... Še vedno se bo splačal naročat dražje izdelke, na 140 evrov bo še vedno "carina" 4,3 % in brez silnih trgovskih marž... Zato je skropucalo samo zrcalo EU pohabljene birokracije.
Odgovori
+3
3 0
Desno
18. 10. 2026 21.23
Bravo eu isto ukinit vse subvencije na kitajske avte in uvest samo za eu avte
Odgovori
-4
1 5
MasteRbee
18. 10. 2026 21.17
strošek ni 25 evrov. Stane te dodatnih 30,5 evra. Ne trosite pol resnice.
Odgovori
+5
5 0
Prelepa Soča
18. 10. 2026 21.13
Ni 3 €, pač pa 3,66 €, torej pri 1 artiklu bo dodatek 5,66€.
Odgovori
+4
4 0
MasteRbee
18. 10. 2026 21.19
6,1 evro bo potrebno doplačat na pošiljko recimo vrednosti 0,5 evra.
Odgovori
+3
3 0
Rains
18. 10. 2026 21.23
AliExpress res prišteje 3,66 EUR ja. 3 EUR + 22% od 3 EUR (kar je 0,66 EUR).
Odgovori
0 0
Cobra007
18. 10. 2026 21.07
Evropa naj nam da večje plače in penzije, pa bomo kupovali samo Evropsko blago!
Odgovori
+7
7 0
MasteRbee
18. 10. 2026 21.06
Ko sem želel naročiti rezervni del 8 € iz Belgije, ki gre v pisemsko pošiljko, mi je trgovec zaračunal 20 € poštnine... Raje petkrat naročim iz Kitajske, kljub plačilu 3,66 € na vsako pošiljko. Pride še vedno ceneje.
Odgovori
+6
6 0
Rains
18. 10. 2026 21.24
Točno tako!
Odgovori
+2
2 0
pijancenundbarabn
18. 10. 2026 21.04
Ko gres po trgovinah je pa isto vse čungalunga po 10kratnih cenah..raja pa ne sme dobit cenej..
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+6
6 0
Gašper15
18. 10. 2026 21.00
To je Evropa in Levicarska propaganda samo jemli socializem popberinraji le takonjih bos imel v pesti.
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+3
8 5
pope p
18. 10. 2026 21.02
že 30+ let smo v kapitalizmu ne bluzi
Odgovori
+3
5 2
suleol
18. 10. 2026 20.50
samo bomo sebe spet ustrelil
Odgovori
+3
4 1
sannja5
18. 10. 2026 20.50
ko bi znali ustaviti te ljudi, ki nam jemljejo še malo veselja ob kakšnem cenejšem nakupu. Narod naj životari gol in bos. Verjamem, da si takšne obljubljene EU nismo predstavljali.
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+10
11 1
ap100
18. 10. 2026 20.49
reševanje evropskih trgovcev se nadaljuje - ampak rezultat bo na koncu jasen - ne bo šlo
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+11
11 0
Iqos
18. 10. 2026 20.47
Zelenski in vsi tam v Bruslju požirajo enormne količine denarja. Treba to razhajkat.
Odgovori
+6
7 1
2mt8
18. 10. 2026 20.47
Temu že nekaj let samo gledam, kupil pa nikoli nič nisem in nikoli ne bom. Najbrž mi ne bo žal.
Odgovori
-6
0 6
Demirel
18. 10. 2026 20.45
kaksn strosek hocjo pokrit? nategunska eu.. sam da ne bomo kj pocen dobil
Odgovori
+11
11 0
blue3dragon
18. 10. 2026 20.41
Na Temu sem kupil pred uvedbo pristojbin izdelek za dober euro. Sedaj ta popolnoma isti izdelek, res popolnoma enak, prodaja naša priznana trgovina za 12 eurov. Resno, pa koga fatbate?
Odgovori
+19
19 0
suleol
18. 10. 2026 20.51
kr celik takih izdelkov po nasih trgovinah sam vcasih so to lah delal k folk ni vedu za to no s tem je konec
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+3
4 1
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