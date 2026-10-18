S 1. novembrom dodatna pristojbina za spletne pošiljke

Če boste v enem spletnem naročilu kupili pet različnih izdelkov, boste samo za novi dajatvi odšteli kar 25 evrov – petkrat po tri evre in od 1. novembra še petkrat po dva evra. Če pa boste naročili pet enakih bombažnih majic, se bosta tako 3-evrska dajatev kot 2-evrska pristojbina obračunali le enkrat.

Če bodo v paketu različni izdelki – denimo majica, čevlji, slušalke, ura in nahrbtnik – pa se bosta obe dajatvi obračunali za vsako postavko posebej.

Evropska unija pravi, da želi z ukrepom pokriti stroške vse večjega števila spletnih pošiljk, odgovornost za obračun pa bo po novi ureditvi v večji meri na spletnih platformah oziroma njihovih zastopnikih.

"Odgovornost za carinjenje teh malih spletnih pošiljk prehaja dejansko na te spletne platforme, zdaj govorimo o spletnih platformah, prek katerih gre okoli 95 odstotkov tega prometa z malimi spletnimi pošiljkami. In v tem primeru tako za pobiranje te pristojbine kot potem tudi plačilo teh dajatev," pojasnjuje direktor Uprave za carine na Finančni upravi Republike Slovenije Boris Kastelic.