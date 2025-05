S 108 na 135 milijonov. Občina: Atletski center se ni podražil

Nov atletski center: glavna nogometni in atletski stadion s 4777 pokritimi sedeži, atletska dvorana s 1648 sedeži, poleg tega pa še ogravalna dvorana in dvorana za mete, pomožni atletski stadion s 300 sedeži, zunanje športne površine za trening metov ...



Lokacija: Šiška. Novi center bo zamenjal stadion Žak iz leta 1930. Tu domuje tudi nogometni prvoligaš Bravo. Objekt, infrastruktura, oprema, vse je že dotrajano. Dotrajan je tudi nepokriti del tribune, kjer je ostalo le še nekaj sedežev.



Opozicijo moti nova cena novega centra. Amandma, ki predvideva še 23 milijonov in pol več za projekt, smo dobili v roke pet ur pred ponedeljkovo sejo mestnega sveta, razlaga svetnik Piratov Jasmin Feratović. "Mi kot opozicija smo jih psokušali vprašati, do kje mislijo to tolerirati, torej zdaj imamo to prvo podražitev znotraj proračuna, do kam to pelje in seveda nismo dobili odgovora."



Na mestni občini odgovarjajo: atletski center se ni podražil. Po izbiri najugodnejšega ponudnika, družbe MAKRO 5, je cena še vedno dobrih 108 milijonov, 23 milijonov več pa je zaradi še drugih storitev – skupaj po novem torej 135 milijonov evrov. "Številka 135,7 milijona je pa celotni atletski center, ki poleg gradnje objektov in zunanje ureditve vključuje vse spremljajoče storitve za izvedbo investicije," pojasnjujejo na Mestni občini Ljubljana.

Torej gradnjo infrastrukture, cest, nakupe nepremičnin na območju gradnje. A v opoziciji so prepričani, da je nov atletski center med najdražjimi športnimi objekti v državi. "Ta objekt bo po mojih ocenah pariral s Stožicami," pravi Feratović in dodaja, da sicer ne nasprotujejo prenovi Žaka, "ampak tak ekstravaganten poseg za več kot 130 milijonov evrov pa se mi zdi absolutno preveč in tukaj mora občina razmisliti o svojih prioritetah za kaj daje denar".

Na vprašanje, ali se lahko projekt še podraži, na občini odgovarjajo, da to ni predvideno.



O tem so sanjale generacije atletov, pa o novem atletskem kompleksu pravi domača krovna organizacija Atletska zveza Slovenije. "Če primerjamo v kakšni pogojih trenirajo naši atleti, pa ne samo naši atleti, ampak generalno slovenski športniki v primerjavi z drugimi državami, smo res fenomeni glede na to, kakšne rezultate dosegamo, s takšno infarstukruto pa bomo dosegali verjento še boljše rezultate," so prepričani.



Gradnja centra se bo, kot pravijo na občini, začela še letos, dokončala pa naj bi se v dveh letih.