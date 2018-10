NPU, ki je šel v akcijo šele po petih letih, naj pogleda na zasebne račune zdravnikov doma in v tujini, pravi predsednica parlamentarne preiskovalne komisije.In da bo mera polna: ko se je začela še preiskava v Državnem zboru, so začele cene žilnih opornic padati. S kar 1.300 evrov na današnjih 162 evrov. In če doma ne bi bilo vseh teh razkritij, ob padcu cen na svetovnem trgu, bi še vedno plačevali vsaj štirikrat več.

Vse se je začelo, ko so na UKC Ljubljana v razpisno komisijo za žilne opornice za leti 2013/2014 uvrstili zdravnika Marka Noča: "Takrat sem pridobil informacije o cenah normalnih, dobrih žilnih opornic od svojih prijateljev na zahodu in jih primerjal z našimi in sem takrat videl ogromno razliko. In rekel sem si - to je denar davkoplačevalcev, naših bolnikov, ki mora biti porabljen bolj smotrno."In to je bil motiv, pravi, da se cene znižajo.

"Je bilo preplačano štirikrat do petkrat, marže dobaviteljev Mark Medicala pa čez 90-odtsotkov," pritrjuje predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o žilnih opornicah Jelka Godec. A zanimivo, Mark Medical, ki je imel do leta 2013 več kot 70-odstotni delež na slovenskem trgu žilnih opornic, po neuradnih informacijah danes ni bil pod drobnogledom preiskovalcev.

"Pričakovala bi, da bo NPU danes obiskoval tudi dobavitelje. Treba je preiskati tiste ki so prejemali in tiste, ki so dajali, da ne bodo spet preiskovani samo zdravniki, ampak tudi tisti dobavitelji in vsi ostali, ki so bili povezani s tem,"meni Godčeva, ki pravi, da naj bi dogovarjanje za posle oziroma dajanje in sprejemanje daril potekalo na dva načina. Prvi način - sklopi v razpisu naj bi bili prirejeni točno določenemu dobavitelju: "Torej so točno definirali žilno opornico, z dimenzijo, z zdravilom in tako naprej, tako da je bilo jasno, da se lahko prijavi samo eden." Drugi način pa naj bi bile protiusluge za določene zdravnike: "Da se jim plača kakšen kongres, pa ne samo za tega zdravnika, ampak tudi za ožje družinske člane in potem bo ta dobavitelj na naslednjem javnem razpisu izbran. In tako je tudi bilo."

Zato so pri komisiji želeli, da NPU pregleda tudi zasebne račune vseh vpletenih, tako domače kot tuje: "Ker mi nismo uspeli. Recimo dr. Bunc nam ni želel izročiti dokumentacije njegovih podjetji in je šel na koncu celo do Ustavnega sodišča."

Da se bo po njegovi zaslugi začel razpletati tako zapleten klopčič, Noč ni vedel: "Si nisem predstavljal, sploh pa si ne predstavljam, kaj je še vse potekalo zraven, tudi jasnih podatkov nisem videl."Prav tako, pravi, njegov namen ni bil, da se kogarkoli izmed kolegov kakorkoli diskreditira. Njegov osnovni cilj je bil, da se dobi kvalitetne žilne opornice po zahodnoevropski ceni.

Godčeva sicer pričakuje, da bodo preiskovalci delali naprej: "Smo na primer ugotavljali, da je Mark Medical prekoračil javni razpis za več kot 2 milijona in pol, tako da je ta ocena - 100 tisoč evrov milo rečeno smešna."