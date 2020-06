S 15. junijem na 24ur.com v rubriki DEJSTVA o staranju. Stigma ali izziv?

Slovenija je ena najstarejših evropskih družb, vsak peti Slovenec je starejši od 65 let, domovi za starejše pokajo po šivih, novih ne gradimo, sistemskih rešitev ni, so le preplačane študije, analize, strategije. Celostne geriatrične oskrbe ni, epidemije demence ne jemljemo resno, za Evropo pa zaostajamo četrt stoletja. Staranje – stigma ali izziv? bo nova tema rubrike DEJSTVA, ki jo bo obravnavala novinarska ekipa z urednico Alenko Marovt na čelu.

Alenka Marovt, urednica rubrike, ob novi temi, ki bo podkrepila obstoječa DEJSTVA, izpostavlja:»Domovi za starejše so bili žarišča prvega vala covida-19, priča smo bili starizmu, diskriminaciji starejših. Epidemija je dokončno razgalila posledice odločevalcev, ki so sistemsko urejanje hitro starajoče družbe dajali na stranski tir. So kriki starostnikov, zaposlenih, prostovoljcev dovolj glasni, da bodo vladajoči po dveh desetletjih le sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi? Naj bodo dodaten pospešek tudi naši prispevki, v katerih bomo skozi ves teden odstirali zgodbe in navajali dejstva, ki jim ni mogoče ubežati.«

Teme o starostnikih, ki doslej nikoli niso bili prioriteta vladajočih, bodo analitično obravnavane na 24ur.com v rubriki DEJSTVA, kjer bodo vsak dan objavljeni poglobljeni članki, prepleteni z zgodbami ljudi, za katere je starizem prepogosto stigma. Alenki Marovt se bo pridružila tudi novinarska ekipa, ki bo temo obravnavala znotraj osrednje informativne oddaje 24UR, za katero bo ob dnevnih prispevkih skrbela novinarka Špela Bezjak, v oddaji Svet na Kanalu A novinarka Barbara Bašič, temo bo ob koncu tedna v stalnici 24UR Inšpektor zaokrožil novinar Miha Drozg.