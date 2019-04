S 30 let staro Renault petko do daljne Mongolije

Mlada zakonca Tjašain Martin Golež se s svojo petko, letnik 93, ki sta jo kupila za 200 evrov, odpravljata v daljno Mongolijo. Gre za 12.500 kilometrov v eno smer, pripoveduje Martin.

Začetek relija je v Pragi. Nato čez Slovaško, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, do Turčije."Čez celo Turčijo, v Iran, preko Turkmenistana, Uzbekistana, Kazahstana, en delček preko Rusije čez celo Mongolijo, končna postaja pa je Ulan-Ude, 50 kilometrov čez mongolsko rusko mejo." Na strehi petke ne bodo manjkale rezervne gume pa tudi: "Šotor in spalna vreča, to nujno potrebujeva," pravi Tjaša.

Na reli sta naletela preko spleta. Glavno je, da prideš na cilj in se znajdeš, tudi če avto zataji. "Imajo pa tri pravila, prvo je, da ne sme biti avto več kot 1,2 litra motorja, drugo, da si popolnoma prepuščen samemu sebi, organizatorji ti ne pomagajo na poti."

Tretje pravilo je, da zbereš 1000 funtov dobrodelnega denarja. Odločila sta se, da bosta zbirala denar za humanitarno društvo Upornik iz Maribora, hkrati pa bosta junija v ta namen organizirala tudi dobrodelni koncert v mariborskem vetrinjskem dvoru.

"To je glavni del tega, zato je zadeva toliko interesantna, ker dejansko narediš še nekaj pozitivnega, ni to dopust, ko za tri tedne odklopiš in prideš nazaj, tu pa imaš občutek, da pomagaš, kakorkoli v malem delu, nekdo bo s tem lažje prišel skoz mesec," pravi Martin.

Stroške poti si krijeta sama, pri pripravi avta so jima pomagali sponzorji. Njuna avantura se začne 22. julija, na cilj pa morata prispeti najkasneje do 16. septembra.