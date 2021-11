DZ s 45 glasovi potrdil 670-milijonski dvig proračunske porabe

Poslanke in poslanci so spremembo odloka potrdili s 45 glasovi za in 42 glasovi proti.

S spremembami odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje med letoma 2020 in 2022 bo ta za letos določena pri 14,99 milijarde evrov. Zdaj je postavljena pri 14,32 milijarde evrov.

V torkovi razpravi so bili poslanci koalicije in večjega dela opozicije na različnih bregovih. Medtem ko so koalicijski ugotavljali, da so bili ukrepi za spopadanje z epidemijo doslej zelo uspešni, zaradi nepredvidljive situacije pa da jih je treba nadaljevati, je bilo iz vrst opozicije slišati očitke, da je vlada izgubila nadzor nad javnimi financami.