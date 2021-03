S cepljenjem učinkovito nad nekatere vrste raka

Med vzroki za nastanek nekaterih rakov, ki jih lahko preprečimo, so tudi okužbe, na primer s HPV, ki med drugim povzroča raka materničnega vratu, ter hepatitisom B in C, ki lahko privedeta do raka na jetrih, je pojasnila Ivanuša. Raki se praviloma pojavljajo desetletja po okužbi, ki lahko poteka popolnoma asimptomatsko. V razvitih državah lahko sedem odstotkov raka pripišemo okužbam, kar v Evropi nanese približno četrt milijona ljudi na leto.

V prihodnjem šolskem letu pa se obetajo tudi spremembe pri cepljenju proti HPV, saj bo to po novem brezplačno tudi za dečke. Moški so namreč pomembni prenašalci tega virusa, ki lahko tudi pri njih povzroči nastanek nekaterih vrst rakov. V nekaterih regijah, kjer so cepljenje dečkov financirali z občinskimi sredstvi, je bila stopnja precepljenosti skoraj na ravni državne precepljenosti pri deklicah, ki znaša okoli 58 odstotkov. So pa po besedah Borinc Bedenove velike razlike tudi med regijami. Medtem ko jim je na Koroškem uspelo doseči skoraj 90-odstotno precepljenost deklic proti HPV, je ta v goriški in ljubljanski regiji pod 50 odstotki.

Pediatrinja Andreja Borinc Beden je poudarila pomen zaščite otrok s cepljenjem. Kot je spomnila, cepljenje s tremi odmerki cepiva proti hepatitisu B nudi dosmrtno zaščito pri skoraj vseh cepljenih osebah, Svetovna zdravstvena organizacija pa prvo cepljenje priporoča čim prej po rojstvu. Slovenski malčki so prvi odmerek do lani prejeli ob vstopu v šolo, po spremenjenem programu cepljenja pa prvi odmerek zaščite s šestvalentnim cepivom dobijo že pri treh mesecih. Ob tem je pediatrinja opozorila, da je precepljenost v zadnjih letih nizka, pod 90 odstotki, v lanskem šolskem letu pa se je zaradi epidemije covida-19 še nekoliko znižala.

Po besedah koordinatorja državnega programa obvladovanja raka Branka Zakotnika nam ni uspelo v celoti doseči ciljev programa, in sicer da bi do konca letošnjega leta zagotovili 75-odstotno precepljenost deklic proti HPV in ohranili visoko precepljenost proti hepatitisu B."Cilje smo dosegli v nekaterih regijah, torej so dosegljivi. Trenutno je v pripravi nov strateških načrt, v katerem bomo ohranili in nadgradili cilje," je napovedal.

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta LjubljanaIrena Oblak je ob tem poudarila tudi pomen zaščite onkoloških bolnikov s cepivom proti covidu-19."Onkološki bolniki so ob okužbi še posebej ranljivi, v večji meri potrebujejo intenzivno zdravljenje. Praviloma pride tudi do zamika ali prekinitve onkološkega zdravljenja," je naštela.

Ne samo, da cepljenje priporočajo bolnikom – ključnega pomena je tudi za zdravstvene delavce. Poleg tega, da lahko ti okužbo prenesejo na ranljive bolnike, lahko pride tudi do izpada kadrov in zapiranja oddelkov, kar pa lahko po besedah Oblakove vodi v zmanjšanje ali začasno ukinitev onkološke dejavnosti. Kot je dejala, so na inštitutu z različnimi aktivnostmi zaposlene ozaveščali o pomenu cepljenja, skupno s tistimi, ki so okužbo že preboleli, pa jim je uspelo doseči 70-odstotno zaščito med zaposlenimi.

Tudi v. d. direktorice onkološkega inštituta Andreja Uštar je poudarila, da sta cepivo in cepljenje najboljša načina za izhod iz te zdravstvene krize."Ponosni smo, da onkološki inštitut neprekinjeno in varno izvaja onkološko dejavnost, v kar vlagamo vse napore," je dejala. Ob tem se je zahvalila vsem sodelavcem, ki delo opravljajo z veliko truda in energije ter sledijo viziji inštituta.