S cepljenjem zaščitimo tudi tiste, ki se zaradi imunskih motenj ne morejo

Naš sogovornik želi ostati anonimen, da ne bi bil pri 31 letih stigmatiziran kot težek bolnik. Je pa zaradi hude avtoimune bolezni na lastni koži izkusil več plasti težav, ki jih je v zdravstvu povzročila epidemija. Sprva se je njegovo zdravstveno stanje zaradi težke dostopnosti in zdravljenja na daljavo drastično poslabšalo, da je na koncu decembra na vrhuncu drugega vala zaradi pljučnice pristal v bolnišnici. "Ljudje so bili izmučeni. Ampak so se tudi blazno borili zame. Ko se je meni zadeva zakomplicirala, je zdravnik, ki je prišel na izmeno, ure in ure klical in mi iskal posteljo. Zelo so se potrudili, da so mi našli ventilator. Jaz bi lahko pristal na intubaciji, ampak se je osebje tako potrudilo, da tega nisem potreboval," je povedal Miha.

A trije tedni na ventilatorju so pustili svoje posledice, pravi. "Jaz sem se moral naučiti ponovno hoditi, zato ker me noge niso zdržale." Proti covidu so ga zaradi njegovega resnega zdravstvenega stanja cepili med prvimi, a ker mora jemati biološka zdravila, ki slabijo njegov imunski odziv, cepivo ni prijelo. "Te osebe lahko seveda huje zbolijo, poleg tega imajo večjo koncentracijo virusa, virus se lahko v njihovem organizmu razmnožuje, je večje virusno breme, tudi dalj časa se razmnožuje in pri teh osebah so lahko izvori novih različic," razloži Janez Tomažič z ljubljanske infekcijske klinike.

"Grozljivka je hoditi po svetu, poslušati po trgovinah, ko se ljudje pogovarjajo, da se niso cepili, ker imajo neke informacije. Kakšne informacije? Moj zdravnik mi je povedal: Pazite, da ne zbolite, poskrbite, da bodo vsi cepljeni okrog vas, in nikamor ne iti, kjer je kdo necepljen," je opozoril Miha.

Zato je nujno, opozarja doktor Tomažič, da je njihova okolica precepljena. "Tudi zdravstveni delavci, s katerimi pridejo zelo pogosto v stik, morajo biti precepljeni. Isto je z zdravstvenimi delavci: ščitijo sebe, ščitijo bolnike, ščitijo populacijo," opozarja Tomažič.

"Smešno je poslušati, ko ljudje govorijo, ah, to je gripa, ah, saj je nevarno samo za tiste, ki bi tako ali tako umrli. Ne vem, jaz sem 30, 31 in mislim, da še nisem za odpisat, ampak resno me ogrožate. Zdaj mogoče ne bi umrl, ampak, ali mi privoščite en mesec bolnišnice," se sprašuje Miha.

Če bi dosegli kolektivno imunost, bi bil naš sogovornik posredno zaščiten pred okužbo, tako pa, pravi, se boji jeseni, saj to zanj pomeni neke vrste hišni zapor in strah pred okužbo. Zato apelira na ljudi, naj se cepijo in mu tako omogočijo življenje.