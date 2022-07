S čigavim denarjem zakonca Šuštar gradita novo elitno vilo?

Zakonca Rosana in Boris Šuštar v Izoli poleg novega obrata pakirnice rib, za katerega sta dobila evropska sredstva, gradita še povsem novo vilo in to na prestižni lokaciji v družbi drugih vil nad Izolo, je prvi poročal Reporter.

Sum elementov prisilnega dela, kot so ga poimenovali na Ministrstvu za delo, pa je vzbudilo tudi dejstvo, da je 12 indijskih delavcev nekaj časa na po tleh položenih žimnicah spalo kar v prostorih nad pakirnico rib. Šuštarjeva sta pojasnjevala, da je šlo za začasno rešitev in da so Indijci podpisali izjave, v katerih so potrdili, da so s pogoji, ki sta jih nudila, zadovoljni.

Ob takšnih sumih o izkoriščanju in okoriščanju na račun tujih delavcev sta zato vila nad Izolo in način njenega financiranja znova vzbudila pozornost. Za pojasnila smo poklicali Rosano Šuštar, ki nam je dejala, da pred kamero ne želi, bo pa poslal pisna pojasnila. V elektronskem sporočilu je nato Šuštarjeva pojasnila, da gre za družinsko hišo, ki bo zgrajena s pomočjo posojila. "Nikakor pa se evropska sredstva, ki so jih pridobili za gradnjo nove pakirnice, gre za 2,2 milijona evrov, ne bodo porabila za gradnjo novega domovanja Šuštarjevih," je zapisala.

Z nami je bil v oddaji 24UR ZVEČER tudi Inšpektor Goran Lukič iz Delavske svetovalnice, kateremu sta Šuštarjeva že obljubila, da ga bosta kazensko preganjala. Lukič zatrjuje, da so sumi glede financiranja popolnoma razumljivi, saj "ne gre le za to, da gradita elitno vilo, gradita jo tudi na elitnem delu elitne lokacije, saj je njuna vila na samem vrhu tega hriba in gledata navzdol na druge elitneže. To je nov nivo priviligiranosti," je pojasnil.

Več kršitev, globe pa nobene?

Dodal je, da se tudi v Delavski svetovalnici sprašujejo, kaj se dogaja z inšpekcijskimi nadzori, saj je obrat obiskalo že več inšpektorjev. Po do sedaj prejetih podatkih na svetovalnici ugotavljajo, da opomini različnih inšpektorjev segajo v leto 2020.

Veterinarska inšpekcija je ugotovila neskladja, čeprav so bili postori podjetja po prejetih zasebnih sporočilih med zaposlenimi in direktorjem, ki jih je pridobila svetovalnica, pred pregledom dodatno očiščeni. Le nekaj dni pred obiskom veterinarske inšpekcije so se "v malem stroju nahajale ličinke," priča eden izmed zapisov na aplikaciji Viber, veterinarska inšpekcija pa je na obratu ugotovila le, da se v njem nahaja preveč muh.