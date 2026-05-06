Slovenija

S čim Logar pogojuje vstop v Janševo vlado in ali bo Resnica dala podpise?

Ljubljana, 06. 05. 2026 19.22 pred 20 minutami 3 min branja 23

Avtor:
Kaja Kobetič
Zoran Stevanović in Anže Logar

Prvi dan drugega kroga iskanja novega mandatarja - Janez Janša se z Novo Slovenijo in Logarjevimi Demokrati intenzivno pogaja za sestavo svoje četrte vlade. Pogajanja bodo nekoliko dolgotrajnejša, je napovedal Anže Logar, s čim pa pogojuje svoj vstop v vlado? In kako bo v parlamentu delovala na papirju opozicijska, po glasovanju pa koalicijska stranka Resnica? Zoran Stevanović je ob tem poskrbel za še eno kadrovsko rošado. Po 12 letih bo zamenjal sekretarko predsednika parlamenta.

Tri strani dolga in v 20 točk strnjena izhodišča koalicijske pogodbe. Po dolžini in vsebini ne kaj bolj podrobna od tistih, ki jih je na pogajanja prinesel Robert Golob. S čim je torej SDS Demokrate kot jeziček na tehtnici dobila pod svoj dežnik? V čem so njihova izhodišča boljša?

"Predvsem za njimi stoji en zelo močan vsebinski dokument, ki pa ga je treba še dokončati," na vprašanja odgovarja prvi mož Demokratov Anže Logar. In kako daleč je usklajevanje? "Nič ni dogovorjenega, dokler ni dogovorjeno vse. Mislim, da bo trajalo še kar nekih 10 dni, preden bomo lahko to uskladili," ocenjuje.

Nekaj več od sedemdnevnih pogajanj, ki jih je sicer napovedal Janez Janša. Usklajevanj, ki potekajo skrbno za zaprtimi vrati, v SDS in NSi danes niso komentirali.

Pa obstaja še kakšen dvom, da bodo Demokrati del nove vlade? "Vse je odvisno od vsebine in od SKOK-a (op. a. specilizirane tožilske enote za pregon korupcije). To je zdaj glavna zadeva, s katero se ukvarjam. Mora biti politična volja in potrebujemo polnokrvni SKOK - dejansko spremembo sistema pregona in sankcioniranja korupcije," pravi.

A zadnjo besedo bo v parlamentu imela šesterica Logarjevih poslancev, neuradno pa vsi niso navdušeni nad vlado pod vodstvom Janše. "Pol je levih, pol je desnih. Smo pa odlična ekipa. Veliko se pogovarjamo in dobro sodelujemo. Enotni," je prepričan Logar.

Klasična ali neklasična opozicija?

Da se s poslanimi izhodišči v večji meri strinjajo, pravi tudi predsednik Resnice Zoran Stevanović. Pa so se poslanci stranke pod predlog za mandatarja pripravljeni podpisati? S tem bi si najverjetnejši mandatar Janša črno na belem zagotovil 46 glasov.

"Ni potrebe. Pri glasovanju o mandatarju se bo izkazalo, ali je deležen te podpore ali ne. Dvomim, da bo nekdo šel nagovarjati neko stranko, ki je klasično opozicijska, kot smo mi, da bo želel imeti podpise," pravi Stevanović.

Da še zdaleč niso klasična opozcijska stranka, pa so kritični na levici. Opozarjajo na konflikt interesov, če bi Resnica, ki bi podpirala koalicijo, zasedla stolčke v komisijah, kjer naj bi prevlado imela opozicija. "Da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo. Kje je tukaj interes? Mislim, da mi ni treba odgovarjat," je jasen sokoordinator Levice Luka Mesec.

"Bodo globoko užaljeni, ker stranke Resnica ne bo ne v Knovsu, ne v Komisiji za nadzor javnih financ," pa odgovarja Stevanović.

Stevanović bo po 12 letih zamenjal sekretarko predsednika parlamenta

Slednji je danes poslancem poslal predlog razreza parlamentarnih odborov, ob tem pa poskrbel za še eno kadrovsko spremembo. Za svojo desno roko predlaga pravnico Špelo Ocvirk. "Sam sem opravil nek head hunting v tem smislu, da sem iskal osebo, ki je strokovna, ki je zanesljiva, ki obvlada to področje in ki je politično neoporečna," pravi Stevanović.

Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Če oziroma ko bo izvoljena, bo po 12 letih nadomestila dolgoletno sekretarko Uršulo Zore Tavčar, ki je tri zaporedne mandate sedela ob boku petih predsednikov.

"Vedno si bom štela v izjemno čast, da sem bila v dveh mandatih soglasno potrjena. Moja želja je bila vseskozi, da, ko so bile sprejete odločitve, niso bile sprejete politično. Sama tudi nikoli nisem bila v nobeni politični stranki. Ampak morda pa zdaj nova pot za to," komentira.

Kateri stranki in v kakšni vlogi bi se pridružila, pa za zdaj ne razkriva.

KOMENTARJI23

GLUPI DAVKI
06. 05. 2026 19.42
Plesali bodo kokr Janša poje.... Stara šola iz Kumrovca
pepe2
06. 05. 2026 19.41
Danes dva napada z nožem, standardni scenarij, razpadanje partnerskih zvez, ločitveni postopki. To je odgovor, zakaj se desnica krepi. Ne plače, ne pokojnine, ne stanovanja, ne inflacija, ne zdravstvo, ne korupcija. Ampak splošno stanje v družbi, partnerske zveze, depresija. Dekadenca, izguba smisla. Politična opcija, ki ta problem opaža in išče in ponuja rešitve, se bo krepila, nasprotna stran pa izgubljala. To je odgovor, zakaj desnica.
Mr Nobady
06. 05. 2026 19.41
Kakšni boni mogoče?
Bbcc12
06. 05. 2026 19.40
Kako plačo ima drh al. Sedaj pa je sam ta drh al.😂
Mr Nobady
06. 05. 2026 19.40
Torej bo zdaj Janša vladal? Ej to bo še veselo.
velikiblek
06. 05. 2026 19.40
Nisme pristaš Srbov, vendar moral priznati, da je Stevanović stokrat bilj omikan in kultiviran kot Klakočarka.
Respublica Butalis
06. 05. 2026 19.39
Janši čast in oblast.
Kardinal v Kristusu
06. 05. 2026 19.40
Za vedno in povsod!
Rožle Patriot
06. 05. 2026 19.39
S čim Logar pogojuje vstop v Janševo vlado in ali bo Resnica dala podpise? --- Ma kaj vas en klinc briga. Brigite se zase in vaše Svobodnjake 10%
Kardinal v Kristusu
06. 05. 2026 19.41
Brez Janše mi živeti ni!
Kardinal v Kristusu
06. 05. 2026 19.39
Logar in Stevanović naj prosita Janšo, če lahko sodelujeta z njim. Na kolenih. Nobenih pogojev ne bosta postavljala. Te lahko samo Mandatar vseh mandatarjev, Janez Janša.
Slovenska pomlad
06. 05. 2026 19.38
Logar in Stevo sta Janšev projekt in z ničemer ne pogojujeta nič.
Bbcc12
06. 05. 2026 19.42
In dobro je uspel nategniti volilcev. To pa Janša obvlada to pa mu je potrebno priznati.
jutri_pa_res
06. 05. 2026 19.38
Levaki se že pripravljajo na ulico...Kordiš je to celo javno napovedal, ko je obrazložil svojo vlogo za poslansko nadomestilo...Kao nima časa iskati službe, ker pripravlja upor proti novi vladi...Jenull&Co itak že podmazujejo bicikle...Izkušnje že imajo, kako se to dela, zapreš kakšno prometno ulico, z vsemogočim obmetavaš policijo in skušaš izzvati njeno reakcijo. Zadaj v veselem pričakovanju s pripravljenimi kamerami stojijo kolegi in novinarji , da posnamejo okrutne robocope v dokaz policijskega represivnega režima...Vrhunec je, če uspejo priklicati vodni top...
Kardinal v Kristusu
06. 05. 2026 19.36
Slovenski narod je na volitvah odločil, da si želi novo Janševo vlado. Voljo tistih, ki smo obkrožili SDS, je potrebno spoštovati! To velja tako za Logarja kot za Stevanovića.
jutri_pa_res
06. 05. 2026 19.35
Se že kaj ve, kam je pobegnil Golob in ali bo za njim razpisana tiralica?
Žmavc
06. 05. 2026 19.35
Komu mar kje je Golob!
Kardinal v Kristusu
06. 05. 2026 19.33
Janši pripada popolna oblast in nič manj!
Žmavc
06. 05. 2026 19.30
Bo dal, vlada bo, vse bo v redu. Razen za tiste, ki sedaj niso nič delali in v redu živeli. Za tiste ne bo v redu. Tisti bodo sedaj kolesarili. Kar je tudi prav. Po štirih letih ležanja, je potrebno telo spravit nazaj v formo.
Bbcc12
06. 05. 2026 19.33
A zato bojo z zakonom poskrbeli za bogatejše. Zanimivo razmišljaš.🙆🤔😂
Žmavc
06. 05. 2026 19.36
Saj zakona niti prebral nisi.
Misika1967
06. 05. 2026 19.36
Brezposelne so vedno podpirale vse vlade in tudi sedaj nebo nic drugace.
Bbcc12
06. 05. 2026 19.42
Sem.
