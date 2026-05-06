S čim Logar pogojuje vstop v Janševo vlado in ali bo Resnica dala podpise?

Tri strani dolga in v 20 točk strnjena izhodišča koalicijske pogodbe. Po dolžini in vsebini ne kaj bolj podrobna od tistih, ki jih je na pogajanja prinesel Robert Golob. S čim je torej SDS Demokrate kot jeziček na tehtnici dobila pod svoj dežnik? V čem so njihova izhodišča boljša? "Predvsem za njimi stoji en zelo močan vsebinski dokument, ki pa ga je treba še dokončati," na vprašanja odgovarja prvi mož Demokratov Anže Logar. In kako daleč je usklajevanje? "Nič ni dogovorjenega, dokler ni dogovorjeno vse. Mislim, da bo trajalo še kar nekih 10 dni, preden bomo lahko to uskladili," ocenjuje. Nekaj več od sedemdnevnih pogajanj, ki jih je sicer napovedal Janez Janša. Usklajevanj, ki potekajo skrbno za zaprtimi vrati, v SDS in NSi danes niso komentirali.

Pa obstaja še kakšen dvom, da bodo Demokrati del nove vlade? "Vse je odvisno od vsebine in od SKOK-a (op. a. specilizirane tožilske enote za pregon korupcije). To je zdaj glavna zadeva, s katero se ukvarjam. Mora biti politična volja in potrebujemo polnokrvni SKOK - dejansko spremembo sistema pregona in sankcioniranja korupcije," pravi. A zadnjo besedo bo v parlamentu imela šesterica Logarjevih poslancev, neuradno pa vsi niso navdušeni nad vlado pod vodstvom Janše. "Pol je levih, pol je desnih. Smo pa odlična ekipa. Veliko se pogovarjamo in dobro sodelujemo. Enotni," je prepričan Logar.

Klasična ali neklasična opozicija?

Da se s poslanimi izhodišči v večji meri strinjajo, pravi tudi predsednik Resnice Zoran Stevanović. Pa so se poslanci stranke pod predlog za mandatarja pripravljeni podpisati? S tem bi si najverjetnejši mandatar Janša črno na belem zagotovil 46 glasov. "Ni potrebe. Pri glasovanju o mandatarju se bo izkazalo, ali je deležen te podpore ali ne. Dvomim, da bo nekdo šel nagovarjati neko stranko, ki je klasično opozicijska, kot smo mi, da bo želel imeti podpise," pravi Stevanović.

Da še zdaleč niso klasična opozcijska stranka, pa so kritični na levici. Opozarjajo na konflikt interesov, če bi Resnica, ki bi podpirala koalicijo, zasedla stolčke v komisijah, kjer naj bi prevlado imela opozicija. "Da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo. Kje je tukaj interes? Mislim, da mi ni treba odgovarjat," je jasen sokoordinator Levice Luka Mesec. "Bodo globoko užaljeni, ker stranke Resnica ne bo ne v Knovsu, ne v Komisiji za nadzor javnih financ," pa odgovarja Stevanović.

Stevanović bo po 12 letih zamenjal sekretarko predsednika parlamenta

Slednji je danes poslancem poslal predlog razreza parlamentarnih odborov, ob tem pa poskrbel za še eno kadrovsko spremembo. Za svojo desno roko predlaga pravnico Špelo Ocvirk. "Sam sem opravil nek head hunting v tem smislu, da sem iskal osebo, ki je strokovna, ki je zanesljiva, ki obvlada to področje in ki je politično neoporečna," pravi Stevanović.

