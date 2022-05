S čim se bo soočala nova vlada?

84 strani dolga vizija vlade Roberta Goloba v ospredje postavlja zdravstvo in podražitve hrane in energije. Kot pravi Golob, se denimo stroški proizvajalcev elektrike pri nas niso bistveno povečali. "Medtem so prodajne cene, tržne, ker se pač oblikujejo na evropskem trgu, šle do neba. Mi se lahko odločimo, da ljudje plačujejo cene električne energije do neba ali pa vanje posežemo. In če bomo posegli, bomo za vse enako," meni kandidat za mandatarja in predsednik Gibanja Svoboda.