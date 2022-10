S čim sta Galaxy Z Flip4 in Z Fold4 navdušila izjemno širok krog uporabnikov?

Četudi niste tehnološki navdušenec ter do potankosti ne sledite vsem aktualnim trendom in inovacijam, ste po vsej verjetnosti že slišali za nova zložljiva telefona podjetja Samsung.

Galaxy Z Flip4 in Galaxy Z Fold4 sta pametni napravi, ki navdušujeta izjemno širok krog uporabnikov. Našli ju boste v žepih poslovnih uporabnikov, kreativcev, študentov in modnih navdušencev. To priča o tem, da sta izjemno prilagodljiva, enostavna za uporabo in nasploh nepogrešljiva spremljevalca, ko gre za spopadanje z vsakodnevnimi obveznostmi.

Galaxy Z Fold4: zmogljiv in produktiven Galaxy Z Fold4 je najzmogljivejši zložljivi pametni telefon podjetja Samsung doslej. Njegove funkcionalnosti so izjemne ne glede na to, ali je odprt, zaprt ali v načinu Flex. Poleg tega je prva naprava, ki že tovarniško vsebuje operacijski sistem Android 12L, posebno različico operacijskega sistema Android, ki jo je Google ustvaril za izkušnje z velikimi zasloni, vključno z zložljivimi napravami. Telefon navdušuje tudi z izjemnim 19,3-centimeterskim glavnim zaslonom, ki je svetlejši in ima frekvenco osveževanja 120 HZ, ki bo všeč predvsem tistim, ki na telefonu radi igrajo igre, saj bodo te potekale gladko in hitro. Večopravilnost na telefonu Galaxy Z Fold4 je enostavnejša kot kdaj koli prej, zato lahko uporabniki tudi na poti opravijo več dela. Opravilna vrstica je skrito orožje za hitro navigacijo in prehajanje med okni. S pomočjo sinhronizacije aplikacij lahko z enim dotikom zaženete do tri aplikacije, pri čemer si vse skupaj delijo super produktivni zaslon. Pisanje besedil ali odgovarjanje na elektronsko pošto bo omogočal razširjen glavni zaslon s funkcijo Multi View. Tipke nazaj ne boste več potrebovali, saj bodo vsa okna na zaslonu. Telefon optimizira aplikacije s pomočjo One UI, ki vam ponudi menije in še več ob enem pogledu. Natančne poteze boste namesto s prstom sedaj naredili kar z S Pen pisalom, ki daje izjemen občutek pisanja po pravem papirju.

Galaxy Z Fold4 posname osupljive fotografije in videoposnetke z nadgrajenim širokim objektivom s 50 MP in objektivom s 30-kratno povečavo v prostoru. Načini Capture View Mode, Dual Preview in Rear Cam Selfie, so prilagojeni tako, da izkoriščajo edinstven faktor oblike za večjo prilagodljivost snemanja. Z večjo velikostjo slikovnih pik, 23 odstotkov svetlejšim tipalom, in izboljšano procesorsko zmogljivostjo pa lahko uporabniki zajemajo jasne slike tudi ponoči. Galaxy Z Flip4: kompakten in eleganten Galaxy Z Flip4 ponuja izboljšavo najljubših funkcij uporabnikov, zato je vrhunsko orodje za samoizražanje. Njegova kompaktna pregibna zasnova ponuja edinstvena doživetja, ki jih ne omogoča noben drugi pametni telefon. Videoposnetke snemajte prostoročno ali zajemajte celotne skupinske selfije pod različnimi koti, tako, da delno zložite Z Flip4 in aktivirate funkcijo FlexCam. Z nadgrajeno funkcijo Quick Shot pa lahko posnamete visokokakovostne selfije kar z zunanjega zaslona in tako izkoristite glavno kamero. Zunanji pomožni 4,82-centimeterski zaslon je idealen tudi, ko se vam mudi in bi radi nekaj stvari opravili hitro. Na njem se prikažejo tudi pogosto uporabljene aplikacije, ki jih na ta način lahko uporabite preprosto in hitro brez uporabe glavnega zaslona. Ta zaslon lahko tudi popolnoma vizualno prilagodite z uporabo videov, fotografij ali lastnim AR emojijem ter tako personalizirate številčnico ure.

Za izjemno izkušnjo si zagototovite še slušalke Brezžične slušalke Galaxy Buds2 Pro predstavljajo najudobnejšo ergonomsko zasnovo doslej brez strahu pred obračanjem in padanjem iz ušesa. Nadgrajeni Samsung Seamless Codec zakodira polni 24-bitni zvok, dekodirajo pa ga Galaxy Buds2 Pro brezžične slušalke, ki vzdržujejo enako, 24-bitno kakovost zvoka. S tremi visokimi SNR (razmerje signal – šum) mikrofoni Galaxy Buds2 Pro brezžične slušalke sledijo več zunanjim zvokom in jih odstranijo, tudi tiste, ki so nežni kot veter. Z inteligentnim 360-stopinjskim zvokom je zvok po občutku bolj realističen. Algoritmi 360-stopinjskega zvoka z neposrednim večkanalnim zvokom in tehnologijo Enhanced Dolby Head Tracking bodo poskrbeli, da vsako gibanje ostane usklajeno, kar ustvari realistično izkušnjo. 360-stopinjski zvok lahko celo natančno določi smer zvoka med gibanjem vaše glave, kar omogoča izkušnjo poslušanja v prostoru.

Izkoristite aktualne ugodnosti Uporabnikom, ki so kupili Galaxy Z Fold4 ali Z Flip4, je na voljo tudi šestmesečna brezplačna preizkusna različica OneDrive s 100 GB prostora za shranjevanje v oblaku. Novim lastnikom telefonov četrte generacije zložljivih telefonov pa je ob registraciji na voljo tudi promocija s štirimesečnim brezplačnim preizkusom naročnine YouTube Premium . Več informacij o ponudbah najdete na spletni strani podjetja Samsung.

