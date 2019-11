S čim ste pa vi zasvojeni?

Kot so izpostavili na nedavni okrogli mizi, ki jo je v okviru meseca za preprečevanje odvisnosti pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), se v Sloveniji stanje na področju uporabe tobaka in alkohola med mladostniki nekoliko izboljšuje, povečuje pa se poraba prepovedane konoplje. Ob tem je bilo slišati opozorila, da bo za preboj na področju zasvojenosti med mladimi treba o tem opraviti širšo družbeno razpravo.

V Sloveniji je ozaveščanju o posledicah zasvojenosti, spodbujanju k dialogu in reševanju problemov ter poudarjanju pomena preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti posvečen kar cel mesec november.

Ob besedi zasvojenost običajno pomislimo na zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog, vendar pa ima zasvojenost večjo razsežnost. Poleg zasvojenosti s psihoaktivnimi substancami, med katere sodijo alkohol, tobak, zdravila, prepovedane droge, poznamo tudi nekemične ali vedenjske zasvojenosti, kot so zasvojenost z igrami na srečo, pornografijo, hrano, odnosi, delom, nakupovanjem in sodobnimi tehnologijami.

Najmlajši zasvojenec, ki so ga doslej zdravili v novogoriški ambulanti, je bil star komaj devet let, najstarejši pa 84.

V novogoriški ambulanti se trenutno zdravijo 202 odvisnika od kemičnih zasvojenosti in kar 277 odvisnikov od iger na srečo, zasvojenosti z internetom in mobilnimi telefoni. Med nekemičnimi zasvojenci jih je polovica mlajših od 18 let.

"Raziskave ugotavljajo, da ima lahko pretirana uporaba sodobnih tehnologij pomembne posledice za vsakodnevno funkcioniranje, duševno zdravje in povzroča težave z ohranjanjem pozornosti. Zato je zelo pomembno, da se otroci dovolj družijo tudi z vrstniki v živo, da so dovolj fizično aktivni in da dovolj spijo," je pozvala Helena Jeriček Klanščekz NIJZ.

Medtem ko se zdravljenje ostalih odvisnosti ponavadi začne z abstinenco, je to pri novodobnih odvisnostih težje, če ne celo nemogoče doseči. "Mladi človek na primer ne more biti brez interneta in povsem izoliran od vrstnikov. Treba je bolj delati na spremembi načina življenja, na primer da mu bo družba in gibanje bolj všeč," je na nedavnem simpoziju o nekemičnih odvisnostih izpostavil vodja enote za bolezni odvisnosti in psihoterapijo na oddelku za psihiatrijo mariborskega kliničnega centra Tilen Zamuda.