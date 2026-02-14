Naslovnica
Oglas

S Falo ne raste le testo, ampak tudi generacije in užitek v peki

Ljubljana, 14. 02. 2026

Avtor:
P.R.
Fala

Blagovna znamka Fala, ki obstaja že od leta 1920, z novo televizijsko kampanjo nadaljuje zgodbo, ki že več kot stoletje spremlja navdušence nad peko. S tem stopa v dobo čustvene povezanosti z današnjim potrošnikom, še vedno pa ostaja zvesta tistemu, kar povezuje številne generacije – užitek v peki in skupni družinski trenutki.

Fala

Nova kampanja izhaja iz preproste, a močne resnice, da kruh ni le izdelek. Kruh povezuje ljudi, pogovore, družine in vsakdanje trenutke. S kvasom Fala raste testo, z njim pa tudi samozavest v kuhinji, veselje ob ustvarjanju, razpoloženje ob skupnih obrokih ter užitek ob družinskih trenutkih, ki ostanejo v spominu.

Fala

Ob tem je Fala tista stalnica, na katero se lahko zanesemo – pri hitrem kosilu med tednom ali ob posebnih priložnostih, kot so družinske nedelje in prazniki. Zato nov, svež slogan: Fala. Vse raste. hkrati deluje kot izjava, občutek in povabilo, ki presega izdelek ter jasno povzema vrednote in vlogo znamke v vsakdanjem življenju.

Fala

Pristni trenutki vsakdana

Televizijski spot prikazuje tople, dinamične in iskrene prizore vsakdana – vonjave domače kuhinje, smeh za mizo ter spontane trenutke druženja. Pristno življenje, ki ga Fala že desetletja soustvarja s slovenskimi peki in družinami. Vizualno močna in čustveno prepričljiva kampanja sporoča, da je Fala blagovna znamka, ki razume ritem sodobnega življenja, a ostaja zvesta svoji bogati tradiciji.

Fala

Moč tradicije in energija sedanjosti

Blagovna znamka poudarja varnost, kakovost in izkušnjo, vendar s sodobnim pristopom. Fala je del vsakdana za vse ljubitelje peke - za bolj izkušene in za tiste, ki se s peko šele srečujejo. In čeprav se razvija skupaj z novimi generacijami, stoji na trdnih temeljih, na katerih s svojo zanesljivostjo in prepoznavnostjo ostaja nepogrešljiva povsod, kjer nastajajo občutki domačnosti. Zdaj je le še močnejša, bolj vidna in glasnejša. Ker s Falo raste več kot le testo.

Fala

 

Naročnik oglasne vsebine je Lesaffre Slovenija.

kvas fala lesaffre slovenija

