S februarjem brezplačen javni prevoz za športnike. Preverite, kako do vozovnice Slovenija

S 1. februarjem bodo imeli registrirani športniki s statusom dijaka ali študenta pravico do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti, če imajo pravico do subvencionirane vozovnice za dijake in študente. Nova pravica sicer ne velja za mestni promet, kot je na primer Ljubljanski potniški promet.

Kot so pojasnili na Olimpijskem komiteju Slovenije, si skupaj z Združenjem športnih zvez že več let prizadevajo za olajšanje prevoza registriranim športnikom na kraj vadbe po zgledu subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Marsikateremu mlademu športniku lahko namreč prevoz na kraj vadbe pomeni finančno in časovno obremenitev in tako obremenjuje nemoten razvoj športnika, opozarjajo. Na njihovo pobudo so poslanke in poslanci oktobra 2019 sprejeli novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki uvaja brezplačen javni prevoz za registrirane in kategorizirane športnike s statusom dijaka ali študenta.

Kako bo deloval nov sistem?

Tako kot do zdaj bodo morali tudi registrirani športniki plačati bodisi mesečno, polletno ali letno subvencionirano vozovnico za razdaljo od doma do kraja izobraževanja. Registrirani športniki, ki do zdaj niso imeli subvencionirane vozovnice, morajo za vozovnico Slovenija prispevati plačilo upravičenca za prvi razred oddaljenosti od 2 do 60 km v višini 25 evrov.