S helikopterjem po planinca z mehkimi čevlji, ki sta obtičala pod Mangartom

V četrtek popoldan so bovški gorski reševalci prejeli klic, da na območju 2679 metrov visokega Mangarta potrebujejo pomoč. Na vrhu v Julijskih Alpah sta se namreč zaplezala dva neprimerno oblečena Poljaka. 41-letni moški in 35-letna ženska sta se na vrh podala po izredno zahtevni Slovenski poti. Po njej se pleza ob pomoči samovarovalnega kompleta in jeklenice. A obutev ni ustrezala zahtevni poti. Na točki, kjer se je končala varovalna jeklenica sta zato z mehkimi pohodnimi čevlji prestrašeno obstala.

Ker je reševanje oteževala megla, so ju bovški gorski reševalci iz gore spravili s kombinacijo helikopterskega in klasičnega reševanja. "Helikopter je blizu kraja dogodka najprej prepeljal bovške gorske reševalce, ki so se spustili do pohodnikov in ju zaščitili, posadka pa je nato z jeklenico oba dvignila v helikopter ter odpeljala v dolino," so potek opisali na PU Nova Gorica.

Drugo reševanje so v nekoliko bolj večernih urah reševalci opravili na 2547-etrskem Prisojniku. Iz vrha v Julijcih so rešili štiri Čehe, ki so se zjutraj iz Vršiča odpravili proti proti Kriškim podom in nekje na poti zašli. Tri ženske in en moški so tavali po območju med Razorjem in Prisojnikom, naposled pa med spustom po zahtevni Grebenski poti omagali ter poklicali pomoč. Tudi to reševanje je močno ovirala megla. Nihče izmed rešenih tujcev ni bil poškodovan.