S helikopterjem rešili družino, ki se je v nevihti izgubila na območju Komne

Letalska policijska enota je v sredo opoldan na območju Komne reševala starša s starejšim otrokom, ki sta se v nevihti izgubila pri Govnjaškem kuku. Z uporabo vitle so ju v zahtevnih vremenskih razmerah nepoškodovana dvignili v helikopter in prepeljali v dolino. Na kraju so bili zabeleženi sunki vetra do 80km/h, so sporočili s PU Kranj.

To je bilo sicer včeraj drugo reševanje zaradi nevihte. Že zgodaj zjutraj je policijska posadka s kamniškimi gorskimi reševalci namreč reševala dve obnemogli pohodnici, ki sta zaradi hudega nočnega neurja obtičali na območju Malih podov ob Turski gori. V obeh primerih gre za slovenske pohodnike.