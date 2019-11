S hladnim vremenom prihaja več virusnih okužb dihal

Večina sicer zdravih odraslih ljudi virusno okužbo dihal preboli kot prehlad in brez večjih posledic. Žal to ne velja za vse – ogrožene skupine se soočajo z večjim tveganjem za hujši potek bolezni, še zlasti če gre za respiratorni sincicijski virus. V primerjavi z ostalimi virusi to pomeni, da so oboleli lahko dlje časa v bolnišnici in imajo več potrebe po dodatku kisika.

Najbolj ogroženi so dojenčki in majhni otroci, še zlasti nedonošeni. Strokovnjaki zato svetujejo, naj ljudje upoštevajo napotke družinskih zdravnikov in pediatrov ter naj redno skrbijo za preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusov, so v sporočilu za javnost zapisali v sekciji za preventivno medicino zdravniškega društva.

Po besedah vodje enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Lilijane Kornhauser Cerar je treba biti pozoren na tveganje za težak potek okužbe, če je otrok mlajši od treh mesecev, če je nedonošen in če ima kronične bolezni. Med socialnimi dejavniki tveganja je tudi nizka izobrazba matere in slabe socialne razmere, onesnaženost zraka in pasivno kajenje ter prenatrpanost prostorov.

Zaščita otrok pred virusnimi okužbami dihal: dojenje, cepljenje, zdravila, higiena, upoštevanje napotkov strokovnjakov

Med zaščitnimi dejavniki pa je zelo pomembno dojenje in cepljenje tako otrok kot nosečnic. Za najbolj ogrožene skupine otrok, denimo nedonošenčke, dojenčke s kronično pljučno boleznijo in otroke s prirojeno srčno napako do starosti dveh let, je v Sloveniji proti respiratornemu sincicijskemu virusu na voljo tudi zaščita z zdravilom.

Pediatrinja Helena Mole je ob tem poudarila, da moramo dosledno upoštevati napotke strokovnjakov o preprečevanju širjenja virusnih okužb dihal. Čeprav so zelo preprosti, imajo splošni preventivni ukrepi velik pomen pri omejevanju širjenja virusov. Tako se priporoča redno umivanje rok s toplo vodo in milom, pravilna higiena kašlja – ne kašljamo v notranjo ali zunanjo stran dlani, ampak v notranjo stran komolca – izogibanje stikov med obolelimi in zdravimi, redno zračenje prostorov, gibanje na svežem zraku in zdrava ter uravnotežena prehrana.

Za mlade družine je še pomembno, da so starejši sorojenci po rojstvu mlajšega v domačem varstvu čim dlje, posebno v sezoni prehladov. Tveganje za okužbe lahko zmanjšamo tudi, če imajo starši možnost, da otrok začne pozneje hoditi v vrtec ali pa je v varstvu v manjši skupini.

Po opozorilu predstojnika inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Miroslava Petrovca izkušnje iz preteklih let kažejo, da lahko v eni sezoni večkrat zbolimo zaradi istega virusa. Poudaril je tudi, da prvi toplejši tedni še ne pomenijo konca sezone virusnih okužb dihal, saj pretekli podatki kažejo razmeroma veliko prisotnost virusnih okužb dihal tudi v aprilu, maju in celo juniju, so še sporočili iz sekcije za preventivno medicino.