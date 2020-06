S humanitarno akcijo 'Mnogo chefov' so pripravili okoli 8000 brezplačnih obrokov

S koncem epidemije koronavirusa so vrhunski slovenski kuharji sklenili humanitarno akcijo "Chefs Care" oz. "Mnogo chefov". V dveh mesecih in pol je več kot 150 kuharjev po vsej Sloveniji pripravilo okoli 8000 brezplačnih obrokov za tiste, ki so v času koronakrize delali ne glede na okoliščine. Presenetili so zdravstvene delavce, policiste, gasilce, vojake in druge. Akcijo pa so zaključili s kulinarično poslastico za našo redakcijo.