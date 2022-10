S kakovostnim gorivom skrbimo za daljšo življenjsko dobo našega vozila

Pri MOL-u se nikoli ne ustavijo. Z desetletji izkušenj nenehno izboljšujejo svoja EVO goriva in premagujejo današnje ter prihodnje izzive.

Zato svojim strankam nudijo gorivo EVO, ki predstavlja EVOLUCIJO na trgu goriv. Vsa goriva MOL EVO namreč učinkovito čistijo motorje vaših vozil in jih ohranjajo čiste, saj vsebujejo posebne dodatke, razvite posebej za goriva MOL, ki jih imenujejo inteligentna MOL EVOTECH formula. Ta je sposobna zaznati prah in obloge, ki se nabirajo v motorjih, s čimer čisti motorne dele in jih ščiti pred korozijo. Obloge se namreč lahko nabirajo na ključnih sestavnih delih sistema za gorivo, kot so ventili, injektorji in valji ter vplivajo na delovanje motorja.

icon-link MOL Mercedes nagradna igra FOTO: Arhiv ponudnika

Dodatki v gorivu vplivajo na življenjsko dobo motorja Goriva običajno vsebujejo usedline, ki se lahko usedejo na sesalne ventile, injektorje in valje, kar pa predstavlja tveganje zaradi njihovega vpliva na porabo goriva, emisije in splošno zmogljivost motorja. Gorivo MOL EVO Plus pa vsebuje še več posebne EVOTECH formule, ki ima čistilni učinek. Tega si lahko predstavljamo kot detergent, saj imajo njegove molekule komponento, ki se oprime usedlin in umazanije, nato pa jih odstranijo iz sistema za dovajanje goriva. Drive Technology Center v Avstriji, neodvisni laboratorij za testiranje, je tako zaznal, da je pri vozilih, pri katerih je bilo uporabljeno gorivo MOL EVO Plus, sesalni ventil čist in brez usedlin, prav tako pa ni sprememb pri njegovem pretoku v zgorevalno komoro. Zato so ta goriva nove generacije primerna tako za starejše kot za novejše tipe motorjev, saj poskrbijo za trojni učinek - večjo zmogljivost motorja, daljšo življenjsko dobo motorja in manj emisij.

Z MOL Loyalty do Mercedesa MOL strankam ne nudi zgolj visokokakovostnega goriva, temveč poskrbi tudi za dodatne ugodnosti in izjemne ponudbe. Tako so pri MOL-u za vse člane programa zvestobe MOL Loyalty pripravili veliko nagradno igro, ki traja od 10. 10. do 11. 12. 2022 in v kateri je lahko Mercedes-Benz CLA prav vaš! Vse, kar morate storiti, je, da se registrirate v program zvestobe MOL Loyalty, v svoji aplikaciji MOL Loyalty sprejmete splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in ob vsakem nakupu na bencinskih servisih MOL pokažete svojo kartico. S tem že avtomatsko sodelujete za veliko žrebanje, v katerem lahko poleg glavne nagrade zadenete tudi 40 EUR ali pa celo 1.000 EUR!

