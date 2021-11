S kakovostnimi vhodnimi vrati do nižjih stroškov ogrevanja

Ste že ocenili, kako močno vas bo letošnja kurilna sezona udarila po žepu? Konkretne številke so sicer odvisne od tega, kako neusmiljena zima se nam obeta, a obstajajo načini, da njen vpliv na svoje domovanje (in s tem na denarnico) vsaj nekoliko zmanjšam. Kako? Med drugim tudi z dobro izoliranim vhodom!

Vhodna vrata so lahko energetski nepridiprav! Naša prva asociacija ob besedi izolacija doma je prav gotovo fasada. Nekaterim bodo misli segle še do dobro zatesnjenih oken, na vrata pa se bodo verjetno spomnili le redki. A energetski strokovnjaki so jasni: vhodna vrata so lahko pozimi eden od glavnih razlogov za višje toplotne izgube, s tem pa seveda višje stroške ogrevanja. Presenečeni? Morda boste še bolj, če vam izdamo, da lahko v hladnem delu leta skozi slabše izolirana in pomanjkljivo zatesnjena okna ter vrata izgubimo celo več toplotne energije kot skozi neizolirano fasado! Že če stara, dotrajana vhodna vrata zamenjamo z novimi, energetsko učinkovitimi, lahko stroške ogrevanja znižamo tudi za 10 %.

icon-expand Stekla na vhodnih vratih Inotherm zagotavljajo vrhunsko toplotno in zvočno izolativnost. (Vir: Inotherm) FOTO: Arhiv ponudnika

Zgolj dobro izolirani stropi, ostrešje in stene tako niso dovolj za energetsko varčen dom, temveč morajo biti v načrtovanje izolacije vključena tudi okna in vhod, pa naj gre za obnovo ali novogradnjo. Slovenci se tega dejstva mnogokrat ne zavedamo dovolj, zato so naše potrebe po ogrevanju višje, z njimi pa se ne višajo le naši stroški, temveč tudi količina toplogrednih plinov. Lahko stopnjo toplotne izolacije izmerimo? Seveda! Strokovnjaki za merjenje toplotne izolativnosti uporabljajo faktor toplotne prepustnosti. Ta nam izda, koliko energije določen material prepusti na kvadratni meter, če se temperatura zraka spusti za eno stopinjo Celzija. Nižji kot je ta faktor, manj toplega zraka bo ušlo skozi vrata in dodatno obremenilo ogrevalni sistem. Priporočljiva vrednost toplotne prepustnosti za vhodna vrata znaša do približno U= 1,3 W/m2K (Watt na meter Kelvina).

icon-expand Inothermova linija vrat Exclusiv se ponaša z napredno konstrukcijo vratnega krila, ki v debelino meri kar 95 mm. (Vir: Inotherm) FOTO: Arhiv ponudnika

In kaj vse vpliva na izolacijo vhodnih vrat? Na toplotno prepustnost vhodnih vrat sicer vplivajo številni faktorji, denimo njihova dimenzija in površina vgrajenega stekla. Če se ne morete upreti steklu v vratih, je zato najbolje, da izberete večslojnega, saj bo slednje mraz uspešneje zadrževalo pred pragom, ogrevan zrak pa v notranjosti. In katera vprašanja si je še pomembno zastaviti, da pri nakupu kakovostno izoliranih vrat ne zgrešite? - Kako debelo je vratno krilo? - Kakšni materiali sestavljajo polnilo krila? - Kako debeli in kako dobro izolirani so podboji? - Koliko in kakšen tip tesnil se nahaja med krilom in podbojem ter pri pragu? - Kako izolativno je vgrajeno steklo?

icon-expand ALU vhodna vrata INOTHERM dosegajo izjemen faktor toplotne prehodnosti. (Vir: Inotherm) FOTO: Arhiv ponudnika

Kateri material vrat izbrati za dobro izoliran vhod? Material vrat igra ključno vlogo pri zagotavljanju dobre izolativnosti. Poleg njegovih izolativnih lastnosti (ki jih lahko še nadgradimo z izolativnim polnilom) je namreč treba upoštevati tudi njegovo strukturno stabilnost ... Pozimi, ko notranjosti domov izdatno ogrevamo, zunaj pa vije hladen severni veter, pride namreč do velikih razlik med notranjo in zunanjo temperaturo. Manj kakovostna vrata se lahko v takšnih primerih ukrivijo, kar ne otežuje le njihove uporabe. Med krilom in podbojem namreč nastanejo špranje, skozi katere uhaja zrak. Najpogosteje se sicer za izdelavo vhodnih vrat uporabljajo les, aluminij in plastika, v porastu pa je tudi kombiniranje materialov (npr. les in aluminij).

icon-expand Odlična toplotna izolativnost vhodnih vrat Inotherm pripomore k varnosti, obstojnosti in energetski varčnosti vašega doma. (Vir: Inotherm) FOTO: Arhiv ponudnika

Predvsem za ljubitelje narave in naravnega izgleda pogosto ni dileme: les je tisto pravo. Na energetskem področju mu v prid govorijo odlične izolativne lastnosti, sploh v izvedbi s posebej izolirano sredico. Se je pa pri tem nujno zavedati, da gre za “živ” material, zato je za višjo raven funkcionalnosti in izolativnosti treba poseči po pravi vrsti. Prav tako je treba upoštevati, da bodo lesena vrata terjala več vzdrževanja v obliki lakiranja ipd. Na drugi strani so plastična vrata nezahtevna za vzdrževanje, pa tudi cenejša od lesenih, a so okolju najmanj prijazna možnost. Če so slabše kakovosti, se lahko tudi upogibajo ter slabše tesnijo, njihovi profili pa lahko ob neprimerni zaščiti pred UV žarki porumenijo ali razpokajo. Aluminijasta vhodna vrata: spoj ekologije, varčnosti in elegance Kot vedno bolj priljubljena alternativa lesu in plastiki se tudi pri nas uveljavlja aluminij. Vhodna vrata, izdelana iz tega materiala, namreč odlikujejo izjemna obstojnost, konstrukcijska stabilnost ter visoka raven zvočne in toplotne izolacije. Takšna vrata se torej ne krivijo in navdušujejo z dolgo življenjsko dobo. Ker pa je aluminij mogoče v celoti reciklirati, so tudi okolju prijazna. Če ste na lovu za vrhunsko izoliranimi, hkrati pa naprednimi in estetsko dovršenimi vhodnimi vrati, zato ne spreglejte Inothermove ponudbe . Podjetje iz Prigorice se namreč ponaša z nazivom največjega evropskega proizvajalca aluminijastih vrat, svoje visokokakovostne izdelke pa v celoti izdeluje na slovenskih tleh in z najsodobnejšo tehnologijo.

icon-expand Virtualni salon ponuja odlično priložnost, da si na enem mestu preko spleta ogledate široko paleto različnih modelov vhodnih vrat. (Vir: Inotherm) FOTO: Arhiv ponudnika