S kakšnim koktajlom se bo na tekmovanju v mešanju pijač letos predstavila Slovenija?

Koktajl, s katerim se bo Tomaž Fartek predstavil na prvenstvu na Kubi, se imenuje Oshun. "Na Kubi to pomeni boginja lepote, boginja ljubezni," razloži. Koktajl sestavlja šest sestavin in prav vse so natančno določene s centilitri. Prva od njih je viski. "Nato je liker, da stvar poveže med sabo, da dobi neko zgodbo in barvo. Nato dodam še vaniljin liker, mangov in limonin sok. Na koncu pa še CO2," Tomaž pojasnjuje med pripravo. Nato vse skupaj še lepo premeša, pika na i pa je ročno izdelana dekoracija.

Strokovna komisija ocenjuje prav aromo, okus, izgled. A to je le en del, letos organizatorji zahtevajo še strokovno znanje. Potrebno je bilo prebrati 220 strani literature, pravi predsednik Društva barmanov Slovenije. "Tudi veda o gastronomiji, pijačah, žganih in brezalkoholnih, je pomembna, in seveda zgodovina svetovne zveze ter spretnostna pripeva petih koktajlov, ki bodo izžrebani tik pred tekmovanjem," razloži predsednik Aleš Ogrin.

Na takšnih tekmovanjih velikokrat odločajo malenkosti, pravi član delegacije, ki tudi potuje na Kubo in je bil tudi sam na treh svetovnih tekmovanjih. "Vsak prinese izkušnje, ideje, novosti in to potem barmana dvigne spet za kakšno stopničko," dodaja Mitja Acman.

Ne glede na končno uvrstitev pa je Tomaž ponosen, da lahko zastopa Slovenijo. Na tekmovanju bo s 64 najboljšimi barmani z vsega sveta.