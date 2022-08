S kakšnimi ukrepi bo vlada blažila energetsko draginjo?

Predsednik vlade Robert Golob je potrdil, da bodo pomagali obrtnikom in podjetjem, in sicer bodo iz proračuna ministrstva za gospodarstvo krili del razlike v ceni elektrike, torej lansko ceno v primerjavi z letošnjo. Kolikšen delež bo pokrila država, še ni jasno, stroški vsakega podjetja so namreč zgodba zase. Vlada naj bi v četrtek predvidoma obravnavala predlog zakona o pomoči gospodarstvu zaradi dražitev električne energije in zemeljskega plina.

Kaj vse prinaša predlog nam ni uspelo izvedeti, šlo pa naj bi za večmilijonsko pomoč, usmerjeno v gospodarstvo. Omenja se tudi draginjski dodatek za prebivalce, kot smo še neuradno izvedeli, je malo verjetno, da bi tega v četrtek vlada že sprejela. Obravnavala naj bi ga v najkrajšem možnem času, tudi za ta dodatek pa bo iz proračuna namenjenih več milijonov evrov.

Med upravičenci bodo socialno najšibkejši, predvidoma upokojenci, invalidi ... Je pa že v torek Golob dejal, da je seznam upravičencev v prihodnje še razširili. "Baje, da se že 20 let ukvarjajo s tem strokovnjaki. Dosti jih je, pa niso uspeli priti do konca tako, da bomo preskočili to fazo in zdaj naredili nestrokovno vse skupaj in hitro. Verjamem, da bomo definirali revščino, ne v četrtek, definirali jo bomo v naslednjem mesecu dni. Ker bo to osnova za poziv vsem tistim, ki jih danes v evidencah nimamo in bi si zaslužili pomoč, da se nam po teh kriterijih energetske revščine javijo in jih potem vključimo v naslednji poziv oziroma razpis za dodelitev tega dodatka," je povedal.