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S kakšnimi ukrepi bodo zneski na položnicah nižji?

Ljubljana, 21. 09. 2026 19.38 pred 23 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Manca Turk
Ogrevanje

Energetska draginja že pritiska tudi na prihajajočo kurilno sezono. Najbolj se bo, kot zdaj kaže, poznala gospodinjstvom, ki se ogrevajo na elektriko, kurilno olje in plin. Kaj pa daljinsko ogrevanje? Še letos ga bodo podražili na Ptuju, rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo v Novi Gorici. Kaj se torej najbolj izplača?

Kot vse kaže, je pred nami draga kurilna sezona, ne glede na to, na kaj se ogrevate.

Tisti, ki se ogrevajo na drva, sekance in pelete, jo bodo ta trenutek najbolje odnesli. Vseeno pa bodo plačali več kot lani.

"Energetska kriza leta 2022 je povzročila velik skok cen in cene po letu 2023 nikdar niso padle pod raven pred krizo. Zdaj pa se ta energetska kriza spet počasi kuha," pravi direktorica Gozdarskega inštituta Nike Kranjc.

Pa tudi sicer, je jasna, je lesna goriva ugodneje kupiti ob koncu kurilne sezone. "Ne zdaj septembra ali oktobra. Kot prvo, ker so cene višje, zaloge so nižje, zelo težko se zdaj dobi kakovostne pelete na trgu."

Z nekoliko več mirnosti bodo v jesen vstopili lastniki toplotnih črpalk, najbolj pa lahko skrbi gospodinjstva, ki se ogrevajo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje.

"Zadnjič sem imel primer iz Logatca – 6.000 litrov nafte je pokurila oziroma kuri ena družinska hiša. Si predstavljate? To je pravo premoženje," pripoveduje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.

Ogrevanje
Ogrevanje
FOTO: Shutterstock

Kaj pa daljinsko ogrevanje? Še letos ga bodo podražili na Ptuju, rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo v Novi Gorici. Druge mestne občine dvigov ne načrtujejo.

"Zaradi naših pravočasnih nakupov plina in če bo vse, kot predvidevamo, to pomeni približno število stopinjskih dni za ogrevalno sezono," so sporočili iz Energetike Maribor.

In kako prihraniti? Žnidaršič svetuje, da še pred kurilno sezono zagotovimo servis. "Če je potrebno, očistimo dimnik, očistimo kurilnico, ročno obrnemo ventile, da sprostimo kotlovec, ki se nabere na stikih."

Enako velja za radiatorje.

Kaj pa temperatura v bivalnih prostorih? To je odvisno od stavbe. Če je izjemno slabo toplotno izolirana, imamo lahko nočni režim, svetuje strokovnjak. "Imamo lahko tudi režim, ko gredo ljudje v službo, pa je dopoldne nižja temperatura."

Pri sodobnih stavbah, pravi, pa to ni smiselno.

In še: temperatura naj bo 21 stopinj Celzija, z vsako stopinjo se namreč strošek ogrevanja poviša tudi za desetino.

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KOMENTARJI6

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Delboy Trotter
21. 09. 2026 19.59
Evo jaz predlagam nove sankcije Rusiji.
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+1
1 0
biggbrader
21. 09. 2026 20.05
Saj že tako samo životarijo in čakajo ukrainske aviončke.
Odgovori
0 0
biggbrader
21. 09. 2026 19.57
Kar pozimi prišparamo, poleti zapravimo za hlajenje,...prostorov in piva.
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
21. 09. 2026 19.49
za državljanr nič,samo položnice se bodo dvignile za 25 %.pišekovi prevozniki zahtevajo,petrol zahteva,steviććć je bil drag,smodej je skasiral znesek ,ki je 7 mestni,janšistični kmeti morajo tankat jahte in mercedese.....ta "vlada" ki je volitve izgubila, je vse obesila na malega ćloveka.zato 4 krat PROTI na referendumom.drugače boste nagi,banke vam pa bodo zasegle avte,hiše,kmetije,gozdove,,,,
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+3
4 1
biggbrader
21. 09. 2026 19.58
Kljukca in Astro, greje Dušan Beneški
Odgovori
0 0
biggbrader
21. 09. 2026 20.02
Boš videl, da ljudje niso za luno, da bi za višje davke dali glas. In da dobijo 40% penzije.
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0 0
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