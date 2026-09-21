S kakšnimi ukrepi bodo zneski na položnicah nižji?

Kot vse kaže, je pred nami draga kurilna sezona, ne glede na to, na kaj se ogrevate.

Tisti, ki se ogrevajo na drva, sekance in pelete, jo bodo ta trenutek najbolje odnesli. Vseeno pa bodo plačali več kot lani.

"Energetska kriza leta 2022 je povzročila velik skok cen in cene po letu 2023 nikdar niso padle pod raven pred krizo. Zdaj pa se ta energetska kriza spet počasi kuha," pravi direktorica Gozdarskega inštituta Nike Kranjc.

Pa tudi sicer, je jasna, je lesna goriva ugodneje kupiti ob koncu kurilne sezone. "Ne zdaj septembra ali oktobra. Kot prvo, ker so cene višje, zaloge so nižje, zelo težko se zdaj dobi kakovostne pelete na trgu."

Z nekoliko več mirnosti bodo v jesen vstopili lastniki toplotnih črpalk, najbolj pa lahko skrbi gospodinjstva, ki se ogrevajo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje.

"Zadnjič sem imel primer iz Logatca – 6.000 litrov nafte je pokurila oziroma kuri ena družinska hiša. Si predstavljate? To je pravo premoženje," pripoveduje energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.