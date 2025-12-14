S kakšno javno podporo domači politiki zaključujejo letošnje leto?

Golobova vlada leto končuje s podporo dobre tretjine (34,2 odstotka) volivcev. Več kot polovica (52,7 odstotka) državljanov aktualni oblasti nasprotuje, neopredeljenih pa je dobrih 13 odstotkov (13,1 odstotka) vprašanih.
Razlika med vodilnima strankama se je skoraj prepolovila. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala Janševa SDS. Podpira jo vsak peti vprašani (19,5 odstotka), medtem ko Golobova Svoboda beleži dobre tri odstotne točke nižjo javno podporo (16,1 odstotka).
Sledijo koalicijski Socialni demokrati (6,1 odstotka) in še dve opozicijski stranki - Logarjevi Demokrati (pet odstotkov) in Nova Slovenija (4,8 odstotka).
Za njimi je blok neparlamentarnih strank s podobno podporo volivcev: Resni.ca (3,3 odstotka), Prerod Vladimirja Prebiliča (2,8 odstotka) in Pirati (2,7 odstotka).
Zavezništvo koalicijske Levice in Vesne je šele na desetem mestu, njihov rating in podpora drugih manjših strank pa je zelo razdrobljena in skupno znaša 12 odstotkov in pol.
Delež neopredeljenih medtem ostaja visok. 18 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Dobrih osem odstotkov (8,1 odstotka) ne bi izbralo nobene politične opcije, ostali (1,2 odstotka) pa niso želeli odgovoriti.
Kaj pa ocene politikov?
Volivci so znova najbolje ocenili predsednico države Natašo Pirc Musar. Drugo najboljšo povprečno oceno si je prislužil prvak SD Matjaž Han, tretjo pa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.
Prvak Demokratov Anže Logar je padel za eno mesto, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je za tri mesta napredoval. Njegov najverjetnejši politični zaveznik in predsednik državnega sveta Marko Lotrič je medtem na polovici lestvice, pred predsednikom vlade Robertom Golobom in sokoordinatorico Levice Asto Vrečko.
December za Vladimirja Prebiliča ni najboljši mesec. Na lestvici priljubljenosti je zdrsnil za dve mesti in je tako 14. Medtem ko je drugi koordinator Levice Luka Mesec iz začelja napredoval za tri mesta, in sicer na 16. mesto. S tem je prehitel prvaka SDS Janeza Janšo.
Na repu lestvice pa tudi tokrat ustanovitelj najmlajše stranke na domačem političnem parketu Miha Kordiš.
