Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

S kakšno javno podporo domači politiki zaključujejo letošnje leto?

Ljubljana, 14. 12. 2025 19.49 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
166

Kakšna so izhodišča strank pred vstopom v volilno leto 2026? Koga volivci tri mesece pred volitvami uvrščajo med ključne politične igralce in koga ne? Objavljamo rezultate zadnjega merjenja političnega utripa v državi letos, ki so ga za našo medijsko hišo izvedli v inštitutu Mediana. Gre za merjenje še pred preobratom v primeru smrti Novomeščana.

Golobova vlada leto končuje s podporo dobre tretjine (34,2 odstotka) volivcev. Več kot polovica (52,7 odstotka) državljanov aktualni oblasti nasprotuje, neopredeljenih pa je dobrih 13 odstotkov (13,1 odstotka) vprašanih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razlika med vodilnima strankama se je skoraj prepolovila. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala Janševa SDS. Podpira jo vsak peti vprašani (19,5 odstotka), medtem ko Golobova Svoboda beleži dobre tri odstotne točke nižjo javno podporo (16,1 odstotka).

Sledijo koalicijski Socialni demokrati (6,1 odstotka) in še dve opozicijski stranki - Logarjevi Demokrati (pet odstotkov) in Nova Slovenija (4,8 odstotka).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za njimi je blok neparlamentarnih strank s podobno podporo volivcev: Resni.ca (3,3 odstotka), Prerod Vladimirja Prebiliča (2,8 odstotka) in Pirati (2,7 odstotka).

Zavezništvo koalicijske Levice in Vesne je šele na desetem mestu, njihov rating in podpora drugih manjših strank pa je zelo razdrobljena in skupno znaša 12 odstotkov in pol.

Delež neopredeljenih medtem ostaja visok. 18 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Dobrih osem odstotkov (8,1 odstotka) ne bi izbralo nobene politične opcije, ostali (1,2 odstotka) pa niso želeli odgovoriti.

Kaj pa ocene politikov?

Volivci so znova najbolje ocenili predsednico države Natašo Pirc Musar. Drugo najboljšo povprečno oceno si je prislužil prvak SD Matjaž Han, tretjo pa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prvak Demokratov Anže Logar je padel za eno mesto, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa je za tri mesta napredoval. Njegov najverjetnejši politični zaveznik in predsednik državnega sveta Marko Lotrič je medtem na polovici lestvice, pred predsednikom vlade Robertom Golobom in sokoordinatorico Levice Asto Vrečko.

December za Vladimirja Prebiliča ni najboljši mesec. Na lestvici priljubljenosti je zdrsnil za dve mesti in je tako 14. Medtem ko je drugi koordinator Levice Luka Mesec iz začelja napredoval za tri mesta, in sicer na 16. mesto. S tem je prehitel prvaka SDS Janeza Janšo.

Na repu lestvice pa tudi tokrat ustanovitelj najmlajše stranke na domačem političnem parketu Miha Kordiš.

mediana politiki podpora robeert golob janez janša nataša pirc musar
Naslednji članek

Dobrodelna božična karavana na Tomosovih motorjih

Naslednji članek

12 mrtvih v terorističnem napadu na avstralski plaži, tudi eden od strelcev

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (166)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ZIPPO
14. 12. 2025 21.00
VSI SMO JIH SITI.SPELJEJO NAJ SE VSI SKUPAJ. SLOVENCI,KAKO SMO LAHKO SPLOH DOPUSTILI,DA SMO OD OSAMOSVOJITVE PRIŠLI DO TU?KAKO? VAS VPRAŠAM.ŽALOSTNO RES.
ODGOVORI
0 0
ap100
14. 12. 2025 21.00
+1
še štiri leta golobnjaka, pa bomo na nivoju Moldavije- oziroma Moldavija nas bo prehitela
ODGOVORI
1 0
Srebrnl breg
14. 12. 2025 20.59
+1
Žalostno kako sem bil plitek, da sem volil to vlado.
ODGOVORI
1 0
Muca ne grize
14. 12. 2025 21.00
Prej bi mislil klatež.
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
14. 12. 2025 20.57
+2
Golob je sesul Levo sredino. Prevzel je vse upanje njenih volivcev. Po štirih letih lažnih obljub, paradi moči, arogance, le redki verjamejo v njegov pripravljen nadomestek Prebiliča.
ODGOVORI
2 0
omega _v6
14. 12. 2025 20.57
+3
Kakor koli tem anketam preprosto ne verjamem!! Že večkrat se je izklazalo tudo 20% odstopanje!! Nikoli ne bom razumel,da vladajočim podpora raste ,če vidimo primer Šutar !! Pa delitev našega denarja po Palestini in Bosni!! Ni jim dovolj,da pokradejo ampak še naš denar delijo po tujini!!? Prav tako ne morem razumeti kako ima SD tako podporo verjhetno zato,ker do specialista prideš v enem letu,če imaš srečo!! Bomo videli Marca!!
ODGOVORI
3 0
Slovenecsem
14. 12. 2025 20.57
+3
Če to anketo pretvorimo na zadnji referendumski rezultat ima SDS 40%, Golob 10% , NSI 12% drugi po 6%.
ODGOVORI
3 0
Pamir
14. 12. 2025 20.53
-9
Jugo komunist janšaj kandidira, a je to anketa iz leta 1965?
ODGOVORI
1 10
fljfo
14. 12. 2025 20.57
+4
Ni bilo prepotrebne lustracije...Zdaj pa imamo...Žal je še vedno veliko ljudi, ki hvali čaae hlapčevanja bizantincem iz Beograda
ODGOVORI
4 0
94001
14. 12. 2025 20.52
-1
Moj glas gre definirivno edini logični izbiri in to je stranka Pirati. Vsi ostali so že bili in ne pridejo v poštev.
ODGOVORI
1 2
Morgoth
14. 12. 2025 20.54
+2
Meme stranka katerih celoten program je svoboda na internetu (ok, tu jih dejansko podpiram) legalizacija trave?
ODGOVORI
3 1
Pamir
14. 12. 2025 20.58
-1
Program samo da je janšaj in brez jajota nam živeti ni je zelo umsko globok
ODGOVORI
0 1
kryptix
14. 12. 2025 21.00
Jp internet je edino kar res deluje. Pa tut dvomim da bo dolgo tako glede piratstva seveda. internet imamo pa res old school. Če micka nekaj naloži komad ga jaz lahko potegnem dol brez da bi dobil položnico.
ODGOVORI
0 0
nemski_ovcar
14. 12. 2025 20.52
+4
Prihaja pomlad...nova pomlad..se vidimo v naslednji vojni...
ODGOVORI
4 0
Pajo_36
14. 12. 2025 20.52
-6
Zmaga mi pa drgač odnos, kako stranke tretirajo svoje mogoče bodoče volilce. Bil danes v Kranju in tam visi plakat Resnice, ki pravi: z nami nikoli ne bo vojne ! Hahahaha, mislem, a se vi norca delate? A resno nimate pojma o marketingu? Janševa SDS s štemplom spodaj na plakatih, ki pravi: samo, da ni Janša ! Model, ta floskula, oz. ta rek je imel veliiikoo moč 2022, ker pač Janez, ti si bil zelo nesposoben lider v krizi. Nezadostno 1, ne samo 5. Poleg tega, sam si se redko pojavljal v medijih, ker jih sovražiš, raje smo zaradi tega bogve koliko denarja dali enemu Kacinu in ostalim. Da je to golob, da je to Šarec, ga vsak dan rešetajo pri Slaku ali pri Rosviti, kar je seveda prav. Ampak gospod vemo, kaj je delal, ti v krizi nisi miril prebivalstva, in nsii znal reagirat, poleg tega je bilo en kup škandalov v zdravstvu, da na koncu šalta daljinca na jahti od MArčiča. Zaradi tega je plebiscitarno izgubil volitve, tak poraz hud še ni doživel.
ODGOVORI
0 6
luckyss.1
14. 12. 2025 20.50
+10
Svoboda najbolj gnila stranka kot trentuna vlada. Uničujejo svobodo govora,BDP pada, tuji vlagatelji zaradi Goloba bežijo stran od Slovenije, prispevek za dolgotrajno oskrbo že preusmerili v azilni dom VIČ, Karigador, čakalne vrste so se podaljšale za 400%, pokojnine bodo nižje s novim zakonom, Litijska podrtija, računalniki, sužensjstvo, laži kot so 100 hiš na mesec, 30 000 novih stanovanj v tem mandatu, masovni uvoz ileglanih migrantov kateri nadlegujejo otroke, masovna kraja denarja od poplav več miljard, Golobizem na policiji, Golob meče ljudi čez ramo tudi če so strokovni ampak njemu je važno, da so njegovi kužki tipa Poklukar, Golob kupuje draga darila Tini Gaber s davkoplačevalskim denarjem, Golob preko države napaja lastno firmo Star Solar, privatnikom svetuje naj odpirajo podjetja na Hrvaškem Boštjančič v Bosni čeprav so pred tem žalili Snežiča kateri je svetoval enako, ščitijo taksista Mustafo Alljanarja kateri je tihotapil in posilil mladoletnico, nedopustni pritiski na policiji, dajanje daril svojim prijateljem s tem, da se jih imenuje na razne funkcije,. hočejo na vsak način sprejeti, da bi dojilje psov dobile 3000 eur penzije, medijski zakon kjer bi lahko pisali samo še hvalospeve o diktatorju Golobou, znižali so raven SLO jezika za tujce kar samo govori koliko Svoboda ceni SLO jezik v bistvu bi se ga radi znebili, Golob in Sanchez sta edina EU politika katera sta proti, da se zaustavi ilegalne migracije, najbolj nesposoben kader ma lahko bi našteval, do naslednjega meseca vse slabo o tej gnili Svobodnjaški sekti...
ODGOVORI
10 0
94001
14. 12. 2025 20.54
+4
Sam, da ni Janša pravijo g... I Slovenci.
ODGOVORI
4 0
fljfo
14. 12. 2025 20.50
+4
Se SLS da ima več podpore kot levičarji?
ODGOVORI
4 0
G. Papež
14. 12. 2025 20.47
+4
Baje, da nas pa kar 90 % polnoletnih verjame bolj v to, da ta vlada še obstaja kot pa v obstoj Božička. Tako Robi premaga tidi Božička. Bravo💪
ODGOVORI
5 1
Vakalunga
14. 12. 2025 20.45
+10
Gnusarca na prvem mestu a si vi to norca delate iz ljudi..ali gre za plačan OGLAS..?'
ODGOVORI
13 3
kryptix
14. 12. 2025 20.46
+3
Plačan....ja ampak samo tokrat drugače je pa neodvisno
ODGOVORI
3 0
Arguss
14. 12. 2025 20.43
+8
Poglej Božične ulice na Veseli December na Poljskem,Madžarskem..... al pa v Nemčiji ,Franciji .....nč jasen.
ODGOVORI
9 1
jedupančpil
14. 12. 2025 20.51
+2
ja.. videl.. za bruhat.... rjuharji ..... k srednji vek
ODGOVORI
2 0
Meee
14. 12. 2025 20.43
+11
Golob in Mesec uničujeta gospodarstvo.. imam občutek, da imata nekaj proti podjetnikom.. sedaj pa še z našim denarjem kupujeta glasove. Narobe svet!!!
ODGOVORI
13 2
PoldeVeliki
14. 12. 2025 20.43
+8
24 ur dajte naredite anketo tukaj na vaši strani. Saj imate dnevno več tisoč obiskovalcev pa naj vsak registriran odda po en glas pa, da vidimo kje smo.
ODGOVORI
10 2
PoldeVeliki
14. 12. 2025 20.43
+9
Zakaj plačujete neko skorupirano Mediano ? Tukaj bo zastonj.
ODGOVORI
10 1
asgard
14. 12. 2025 20.47
+3
ma za kaj takega moraš imeti kohones..
ODGOVORI
4 1
kryptix
14. 12. 2025 20.52
Najmanj bikova
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
14. 12. 2025 20.42
-5
Slovenski " desničarji " so res nekaj posebnega.Vodi jih namreč zagrizen komunist neslovenskega rodu!??
ODGOVORI
6 11
fljfo
14. 12. 2025 20.44
+4
Koga boste volili vi pravi desničarji?
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
14. 12. 2025 20.45
+3
Slovenski lewaci ste res nekaj posebnega. Izvolite si namreč bogatunske oligarhe in tajkunke z nagrabljenim premoženjem in računi v davčnih oazah.
ODGOVORI
5 2
asgard
14. 12. 2025 20.47
+2
z Iphonom v žepu in plačano spremljevalko ob sebi.
ODGOVORI
3 1
Morgoth
14. 12. 2025 20.50
+1
Bolj so posebni slovenski "levičarji". Vodi jih ekonomsko skrajni desničar (naredil bi vse za dobiček in višji gdp), kar je pa sociale je pa vse za tujce.
ODGOVORI
1 0
kryptix
14. 12. 2025 20.51
Nobenega. Janez se mi je zameril ker je prevzel oblast od Serpentinška. Čeprav je bilo dobro mišljeno bi mogu takrat pustit predčasne ampak ker tako hlasta po oblasti se mi zdej gnusi. Ne zaradi korone...korona nima nič s tem. Ampak hrepenenje po oblasti...sem ga imel za bolj pametnega. Lahk bi vedu da v kriznih časih pač ni za bit predsednik niti hleva.
ODGOVORI
0 0
fljfo
14. 12. 2025 20.41
+3
Ličini in njegovim alufolija kapičarjem dajejo pa kar 3,3%...Kaj je z ljudmi!?!
ODGOVORI
4 1
mali.mato
14. 12. 2025 20.41
+4
GS ima manj kot 10% podporo.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385