S kakšno javno podporo domači politiki zaključujejo letošnje leto?

Kakšna so izhodišča strank pred vstopom v volilno leto 2026? Koga volivci tri mesece pred volitvami uvrščajo med ključne politične igralce in koga ne? Objavljamo rezultate zadnjega merjenja političnega utripa v državi letos, ki so ga za našo medijsko hišo izvedli v inštitutu Mediana. Gre za merjenje še pred preobratom v primeru smrti Novomeščana.

Golobova vlada leto končuje s podporo dobre tretjine (34,2 odstotka) volivcev. Več kot polovica (52,7 odstotka) državljanov aktualni oblasti nasprotuje, neopredeljenih pa je dobrih 13 odstotkov (13,1 odstotka) vprašanih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Razlika med vodilnima strankama se je skoraj prepolovila. Če bi bile volitve danes, bi največ volivcev prepričala Janševa SDS. Podpira jo vsak peti vprašani (19,5 odstotka), medtem ko Golobova Svoboda beleži dobre tri odstotne točke nižjo javno podporo (16,1 odstotka). Sledijo koalicijski Socialni demokrati (6,1 odstotka) in še dve opozicijski stranki - Logarjevi Demokrati (pet odstotkov) in Nova Slovenija (4,8 odstotka).

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za njimi je blok neparlamentarnih strank s podobno podporo volivcev: Resni.ca (3,3 odstotka), Prerod Vladimirja Prebiliča (2,8 odstotka) in Pirati (2,7 odstotka). Zavezništvo koalicijske Levice in Vesne je šele na desetem mestu, njihov rating in podpora drugih manjših strank pa je zelo razdrobljena in skupno znaša 12 odstotkov in pol. Delež neopredeljenih medtem ostaja visok. 18 odstotkov vprašanih ne ve, katero stranko bi volili. Dobrih osem odstotkov (8,1 odstotka) ne bi izbralo nobene politične opcije, ostali (1,2 odstotka) pa niso želeli odgovoriti.

Kaj pa ocene politikov?

Volivci so znova najbolje ocenili predsednico države Natašo Pirc Musar. Drugo najboljšo povprečno oceno si je prislužil prvak SD Matjaž Han, tretjo pa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči