S kamero na novi železniški postaji: kdaj bo otvoritev?

Kako napreduje gradnja enega največjih infrastrukturnih projektov v državi, osrednje železniške postaje v Ljubljani? Pa tudi avtobusne postaje? Po načrtih, pravijo pristojni, železniška postaja že dobiva končne obrise. Perone so bolj ali manj že dokončali, sedem jih je, prej pa so bili štirje. Pospešeno gradijo novo stavbo, kjer bo glavni del za potnike, kamor so nas spustili prvič s kamero. Kakšen bo? In kdaj bo otvoritev nove železniške postaje?