S kampanjo proti nasilju v zdravstvu, potrebujejo 5000 podpisov

Nasilja v zdravstvu je vse več in temu je treba narediti konec. Tako pravijo predstavniki zbornic zdravniške, lekarniške ter zdravstvene in babiške nege. Raziskava izpred 25 let je pokazala, da se je kar 70 odstotkov medicinskih sester soočilo z nasiljem na delu in da številke samo še rastejo. Zgodi pa se nič. Zato so v okviru kampanje Ne nasilju v zdravstvu začeli zbirati podpise. 5000 jih potrebujejo za spremembo kazenskega zakonika, ki bi povečal pravno zaščito zaposlenih v zdravstvu, kjer so že bili priča streljanju, kričanju in grožnjam s smrtjo. In tako bi bila varnejša tudi oskrba bolnikov.