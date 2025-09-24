Svetli način
S katerimi energenti se lahko to zimo ogrevamo najceneje?

Ljubljana, 24. 09. 2025 21.02 | Posodobljeno pred eno minuto

Tanja Volmut
Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, s prihodom hladne fronte in dežjem so temperature padle za 10 do 15 stopinj, začela se je prava jesen. Kdaj pa se bo začela kurilna sezona? Kot napovedujejo upravljalci stavb, bodo začeli ogrevati prihodnji teden, najverjetneje s prvim oktobrom.

