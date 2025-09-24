S katerimi energenti se lahko to zimo ogrevamo najceneje?

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, s prihodom hladne fronte in dežjem so temperature padle za 10 do 15 stopinj, začela se je prava jesen. Kdaj pa se bo začela kurilna sezona? Kot napovedujejo upravljalci stavb, bodo začeli ogrevati prihodnji teden, najverjetneje s prvim oktobrom.