S katerimi potrdili lahko prestopamo mejo in kje jih dobimo?

S približevanjem poletja se vse več ljudi sprašuje, kje dobiti potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali testiranju, ki je potrebno za potovanja v tujino. Dobite ga lahko v zdravstvenem domu, če imate digitalno potrdilo Sigenca, pa ga lahko zase in za otroke brezplačno natisnete kar sami. Na ljubljanski upravni enoti te dni beležijo kar 2500 prošenj dnevno za pridobitev tega potrdila, kar je desetkrat več kot v času pred epidemijo. Če se odpravljate na Hrvaško, pa posebnega potrdila ne potrebujete. Tja lahko namreč vstopite že s kartončkom, ki ste ga prejeli na dan cepljenja.

Karton, ki ga dobimo po cepljenju, potrdilo o testiranju s portala zVEM, ki ga natisnemo doma, in spričevalo osebnega zdravnika, v katerem piše na primer, da smo covid-19 preboleli. Vse to so ustrezna dokazila, s katerimi lahko prečkamo hrvaško mejo."Če imate na potrdilu več podatkov, je to odlično," pravi direktorica hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Metka Bradetić.

Povsem brezplačno in najhitreje boste do potrdila prišli na portalu zVEM. Zanj pa morate imeti digitalno potrdilo, s katerim boste lahko vstopili v svojo zdravstveno kartoteko. A ker številni Slovenci portala pred epidemijo niso uporabljali, je naval na upravne enote te dni precejšen. "V zadnjih 14 dneh se pritisk zelo povečuje. Za ta namen imamo telefonsko številko za naročanje, na katero imamo že okoli 2500 klicev na dan," pove vodja Oddelka za upravno poslovanje Upravne enote Ljubljana Ernest Mencigar. Nato prejmete datum podpisa, nanj je povprečno treba čakati tri dni. Na ljubljanski upravni enoti vsak dan sprejmejo okoli 180 ljudi. Teden dni pozneje si covidna potrdila že lahko natisnete sami."Kar se tiče mladoletnih otrok do 15. leta ... starši lahko tudi v tem primeru, tako kot za zdravstveno zavarovanje, potrdila izpišejo sami," pojasni Mencigar. Še ne polnoletni mladostniki, ki so starejši od 15 let, pa lahko pridobijo lasten dostop do portala zVEM.

Za vstop na Hrvaško eno od potrdil potrebujejo vsi starejši od sedem let. Kar v praksi pomeni, da morajo otroci, ki covida-19 še niso preboleli, na test dvakrat. Najprej na hitrega za Hrvaško in nato še na PCR za Slovenijo. "Govori se, da bi se to spremenilo oz. da otroci do 14. leta ne bi potrebovali negativnega hitrega antigenskega oz. PCR-testa," pove Bradetićeva.

Za zdaj pa še velja, da lahko na Hrvaško potujemo tudi s potrdilom o prebolelosti oziroma 14 dni po cepljenju s cepivom Jannsen, 21 dni po prvem odmerku AstraZenece in 14 dni po drugem odmerku Moderne oziroma Pfizerja. Izjema pa so še naprej lastniki nepremičnin in plovil, ki lahko na Hrvaško za največ 72 ur vstopijo brez posebnih dokazil.