S kolesom do Istanbula za dober namen

Mariborčan Iztok Kočevar se je s kolesom odpravil na več kot 2000 kilometrov dolgo pot do Istanbula. Gre za dobrodelen projekt, z njim želi zbrati denar za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, da bi se lahko udeležili tabora za nadarjene učence Zveze prijateljev mladine Maribor.