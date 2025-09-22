Slovenija
S kolesom do Istanbula za dober namen
Mariborčan Iztok Kočevar se je s kolesom odpravil na več kot 2000 kilometrov dolgo pot do Istanbula. Gre za dobrodelen projekt, z njim želi zbrati denar za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, da bi se lahko udeležili tabora za nadarjene učence Zveze prijateljev mladine Maribor.
