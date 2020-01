Kolesar na zasneženem Triglavu

Ker je praktično nemogoče sestopiti z zasneženega Triglava s kolesom, domnevamo (upamo), da je kolo nosil do vrha in nazaj. Zakaj bi to naredil, ni jasno, je pa vsekakor treba poudariti, da je vožnja s kolesom na območju Triglavskega narodnega parka prepovedana.

Slovenci na Triglavu radi počnemo nenavadne stvari

Mnogo 'pravih Slovencev' je že osvojilo vrh našega Triglava in to je s seznama želja uspelo prečrtati tudi članom Tenis kluba Kozje,ki pa jim je na vrhu uspelo še nekaj nenavadnega – prvič je na našem najvišjem vrhu potekala trgatev. Ker se rekordi redko beležijo, gre sicer za verjetno prvo trgatev. Seznam stvari, ki so jih ljudje že delali na najvišjem vrhu Slovenije, je sicer precej dolg.