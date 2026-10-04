Slovenija
S kolesom od Maribora do Palerma – za dobrodelni namen
Mariborčan Iztok Kočevar se je podal na 2000 kilometrov dolgo kolesarsko avanturo, vse do Palerma. Osnovni namen kolesarjenja je dobrodelnost. Že drugo leto zapored – lani je kolesaril do Carigrada – bo zbiral sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin in jim s tem omogočil udeležbo tabora za nadarjene učence. Kdo vse ga je pospremil na pot?
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