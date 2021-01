S kom vse so 'kripto-piramidaši' povezani?

Vse od sklenitve državnega milijonskega posla za hitre antigenske teste s podjetjem Majbert Pharm buri duhove razvpit življenjski slog 'kriptopodjetnikov' iz ozadja nabave.

Luko Laha, enega od poslovnih partnerjev in ožjih prijateljev obeh lastnikov omenjenega podjetja, so denimo pred dnevi zaradi prehitre vožnje v predoru ustavili švicarski policisti, vse skupaj pa je delil na omrežju YouTube. Skupaj z Alanom Amadejom Eferlom in Klemnom Nicolettijem so se za novo leto, ne glede na ukrepe, odpravili na smučanje v Švico. "Očitno so nas posneli, v tunelu smo peljali 160 kilometrov na uro. To se je zgodilo precej nazaj, a so nas ustavili tukaj in nam vzeli dokumente. Zdaj moramo na policijsko postajo, da plačamo kazen - 2250 dolarjev (1834 evrov)," je svoje sledilce obveščal Lah.

Nekdanji član podmladka SDS se je leta 2017 znašel tudi v središču afere Snegec.