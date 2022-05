S Kompasom KAM - na Mediteran

Grčija kot mediteranska destinacija in turistični velikan je s 1. majem ukinila preverjanje PCT pogoja ob vstopu v državo in izpolnjevanje PLF obrazca. Z upoštevanjem vseh protokolov in priporočil nacionalnih institucij v zvezi s preprečevanjem Covida-19 je v preteklih dveh letih postavila izjemno visoke standarde - varnost in zdravje sta bila na prvem mestu. . Zato je odločitev grških oblasti zaupanja vredna – vračamo se v sproščeno grško poletje in se tega izjemno veselimo.

Kreta je otok nasprotij, kjer se sodobna turistična ponudba ves čas prepleta z neminljivo tradicijo in zgodovino. Prepustite se grškim bogovom, naj vas na svojih krilih popeljejo k uresničitvi vaših sanj, in postanite del mita.

Zevsov otok, ki je še danes ovit v skrivnostno tančico večnega mita, svojim obiskovalcem poleg množice brezčasnih kulturnozgodovinskih zakladov ponuja tudi očarljivost in raznolikost neverjetnih naravnih lepot, kakršnih niste doživeli še nikjer drugje. Prečudovite plaže, kristalno čisto morje, nasadi oljk, gore, soteske, jame in planjave nudijo za vsakogar nekaj, od aktivnega oddiha do izletov, ogledov in športnih aktivnosti.

Na vzhodu, zahodu, severu in jugu, pravzaprav kamorkoli kaže kompas in kamorkoli se odpravimo, so vasice, mesteca, trdnjave, samostani in arheološka najdišča, ki pripovedujejo zgodbe o zgodovini, o življenju vitezov in križarjev, o nesmrtnosti in veličini tega koščka sveta. Potem pa sredi te mogočne kulturne dediščine najdemo paradiž – oazo zelenja, potočkov in jezerc s slapovi, kjer so doma metulji. Ja, na tisoče in tisoče pisanih krilc metuljčkov cekinčkov (in še drugih vrst) v čisto svoji dolini Petaloudes uživa svoje metuljčkasto življenje.

Pravzaprav bi bil Rodos lahko tudi pod polovično zaščito boga sonca in polovično zaščito boga vetra, v skupnem lastništvu Heliosa in Eola torej. Ker ravno toliko, kot je sončen, je tudi, predvsem na zahodni strani otoka, vetroven. Za vse ljubitelje vetra v laseh ter raznih športov, povezanih z njim, je obvezna smer na zahodno stran, vzhodna pa očara s prečudovitimi plažami.

Otok, ki razvaja v objemu Heliosa, boga sonca. S soncem obsijan se ponaša z milo in prijetno sredozemsko klimo, naravno lepoto pokrajine in prečudovitimi zlato peščenimi plažami. Podajte se na odkrivanje več kot 2.000-letne bogate zgodovine

Je otok nasprotij, kjer lahko odkrivate idilične grške vasice, ki še niso izgubile svojega čara in pristnosti ter mesta polna kozmopolitanskega življenja. Otok želv in turkiznih zalivov. Bogato poraščen z zelenim mediteranskim rastjem ter idealen kraj za počitek in popoln užitek.

Kraljica najlepših plaž s turkizno modrimi zalivi in bogato morsko favno. Edinstvene visokogorske kefalonske jelke, nedotaknjena pokrajina, z dolinami, nališpanimi z nasadi oljk in vinogradi.

Raj za hedoniste! Tako poseben, z vinogradi, slapovi, jezerom, kjer zavetje iščejo pelikani in flamingi, bujnim rastlinjem in številnimi miti in legendami. Pitagora je najslavnejši otočan.

