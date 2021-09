S Kompasom v Dubaj po uresničitev svojih sanj

Turistična agencija Kompas vabi v objem beduinskega gostoljubja in nepozabnega sončnega zahoda v pomirjajoči tišini puščave.

icon-expand Dubaj FOTO: Arhiv ponudnika

Dubaj je tradicionalna arabska monarhija, eden izmed sedmih arabskih emiratov, ki s svojo bleščečo podobo in skrivnostno drugačnostjo vabi, da ga obiščemo. Očarajo najsodobnejši dosežki moderne arhitekture, ki rahločutno povezujejo moderno urbano in tradicionalno puščavsko. Fantazijska arhitektura in elegantna nakupovalna središča se spogledujejo s peščenimi plažami, turkizno modrim morjem in skrivnostno spokojnostjo narave. Na kozmopolitski tržnici se prepletajo ljudje in dragocenosti s celega sveta. V Dubaj s Kompasom letimo direktno iz Ljubljane z odličnim prevoznikom FLY DUBAI, v petek, 24. 9., na prvem, inavguracijskem letu, ki bo zagotovo nekaj posebnega, in potem od oktobra naprej vsak mesec. Oktobrske počitnice pa lahko preživite v kombinaciji s počitnicami v Ras Al Khaimah-u. Kompasovi potniki so nastanjeni v odličnem hotelu 4* v centru Dubaja, v program so vključeni vodeni ogled Dubaja, kopanje na plaži La Mer in doživetja številnih presežkov, ki jih ponuja Dubaj. Posebej gre omenit, da letalski prevoz vključuje topli obrok, vključeni sta tudi vstopnina na Expo Dubai (od oktobra naprej) in pa Covid zdravstveno zavarovanje za čas bivanja na destinaciji. Prvo skupino na inavguracijskem letu bo vodil vrhunski vodnik Edvard Jaber Krišjak, ki je prava enciklopedija za Bližnji vzhod ter poznavalec in ljubitelj emiratov. Dan v Dubaju lahko preživite »visoko nad oblaki« ali pa si privoščite počitek v arabskem slogu z okusno večerjo ob tradicionalni glasbi. Destinacija je znana tudi po »svetovnih« nakupih, bolj romantični izberejo večerno križarjenje po Dubajski marini, kjer igra luči, svetlobe in teme, morja in neba ustvari nepozabno doživetje. Če radi uživate v neskončni modrini in radi v miru prisluhnete klepetu morskih valov ter niste ljubitelji gneče, potem je to najboljši čas – da poletite soncu naproti s Kompasovimi posebnimi letali iz Ljubljane.

icon-expand Zanzibar FOTO: Arhiv ponudnika

Zanzibar – vaš potni list do raja Odhod: 23. 10. 2021 Toplo morje, sonce, kokosove palme, vsakodnevni nasmehi - in obiskovalec kaj kmalu potone v preprosto in mirno življenje v stilu »hakuna matata« ali življenje »brez skrbi« na otoku začimb in rajskih plaž.

icon-expand Kreta FOTO: Arhiv ponudnika

Kreta in Rodos – kjer se poletje konča kasneje Odhod: tedensko iz Ljubljane Na grških otokih je vedno čarobno, septembra in oktobra še prav posebej. Sonce je še vedno radodarno s svojo toplino, morje prav tako, saj jesen tja prihaja kasneje.

icon-expand Madeira FOTO: Arhiv ponudnika

Madeira – nasmeh večne pomladi Odhod: 24. 10. 2021 Slika, kot bi jo ustvarili bogovi! Širni Atlantik, bujno rastlinje, visoke gore, zelene doline in slikoviti slapovi: to je portugalska Madeira. V miru in spokojnosti med bogato vegetacijo plavajočega »vrta Atlantika« lahko za trenutek znova najdete svoj raj Tenerife – otok pomladnega sonca Odhod: 24. 10. 2021 Turistična naselja na južnem in severnem delu ponujajo nastanitev v modernih hotelih visoke kakovosti. Na drugi strani pa v notranjosti otoka naletimo na osamljene vasi visoko v hribih, z odličnimi restavracijami, kjer je ponudba domačih specialitet izredna.

icon-expand Hurghada FOTO: Arhiv ponudnika