S Kompasom v zadnjem hipu do najugodnejših first minute počitnic

LAST MINUTE JADRAN IN MEDITERAN Čar poletnega oddiha je v odkrivanju novih okusov, vonjev, barv, melodij. Z vsemi čutili se prepustiti drugačnosti, ki je tako zelo privlačna in zanimiva. V objemu čudovitega okolja in navdihujoče narave, z izbrano nastanitvijo in doživetji, ki si jih izberete glede na vaš življenjski slog. Ujemite last minute za rezervacijo počItnic na Jadranu ali Mediteranu po first minute ponudbi do 28. 2. 2022. Naredite s Kompasom last minute korak – kajti first minute se splača.

Počitnic na Mediteranu ne pozabiš nikoli! Ljubezen na prvi polet Od 27. maja naprej Kompas leti s posebnimi letali iz Ljubljane na devet grških otokov in od 2. junija v Turčijo, v Antalijo. Časovnice letov so izjemno ugodne. Ob prihodu na destinacijo vas pričakajo slovenski predstavniki. Jadran mali biser! Lesketa se v objemu južne Evrope in ponosno »lišpa« z neštetimi otočki ter obliva eno najlepših obal na svetu. Na Jadranu vsak lahko najde svoje srečno pristanišče, košček sveta, kjer galebi s svojo pesmijo pripovedujejo zgodbe, govorijo o svobodi in neskončnosti. Tam na obzorju, kjer se sonce smeje zemlji, do tja se sliši pesem in seže naš pogled.

100 % BREZ TVEGANJA – GARANCIJA NAJNIŽJE CENE Če se odločite za zgodnjo rezervacijo DO 28. 2. 2022, počitnikujete najugodneje. Zagotavljamo 100 % garancijo najnižje cene, sicer vrnemo razliko, ker smo za Kompasove potnike dogovorili najboljše cene. Zavezujemo se, da vam v primeru, če v naši ponudbi po 1. 3. 2022 najdete enak počitniški aranžma (šteje se enaka nastanitev – hotel, enak tip sobe, enak termin, enaka storitev) po nižji ceni, vrnemo razliko. Garancija najnižje cene velja za vse prijavljene potnike do odhoda na počitnice in v objektih, pri katerih je objavljen popust za zgodnje prijave. SUPER PAVŠALNA CENA 149 EUR Je posebna cena za otroka na dodatnem ležišču v spremstvu dveh odraslih oseb v izbranih hotelih v okviru ponudbe Mediteran 2022 ne glede na to, koliko časa počitnikuje.

DRUŽINE, NAJBOLJ UGODNO SE JE ODLOČITI ZDAJ Na počitnicah s Kompasom lahko tudi do 4 otroci letujejo BREZPLAČNO. OTROCI DO 2 LET – BREZPLAČNO Otroci do 2 let letujejo BREZPLAČNO, vendar nimajo svojega sedeža na letalu in lastnega ležišča. NAJHITREJŠI NA POT BREZSKRBNO IN UGODNEJE Vsi, ki boste rezervirali svoje počitnice do 28. 2. 2022, se lahko organizirano odpravite na destinacijo že od 27 € na osebo! Iz Maribora, Celja, Ljubljane in Postojne na Kvarner ali v Dalmacijo. SAMI NA POČITNICE, ZAKAJ PA NE? Mnogi hoteli ponujajo nastanitev v enoposteljnih sobah. Preverite, kje se boste najbolje počutili.

HIŠNI LJUBLJENČKI, VEDNO Z VAMI. Tudi hišni ljubljenčki lahko letujejo z vami, saj nekateri nastanitveni objekti omogočajo počitnikovanje z manjšimi hišnimi ljubljenčki. SAMO LETALSKA VOZOVNICA – ONLY FLIGHT DO IZBRANEGA OTOKA Odlične cene samo letalskega prevoza do izbranega otoka. Za vse, ki želite biti neodvisni tudi na počitnicah. Že od 299 EUR. COVID GARANCIJA– ZGODNJA REZERVACIJA JE VARNA IN BREZSKRBNA V primeru zaprtja državne meje (Slovenije ali države potovanja) vam bomo kot odgovorni organizator paketnih potovanj omogočili možnost odpovedi rezervacije ne glede na splošne pogoje in navodila družbe Kompas d.o.o.. Skupaj z vami bomo, glede na vaše želje in časovni okvir, skušali poiskati nadomestni termin potovanja ali nadomestni turistični aranžma, saj si iskreno želimo, da boste vaš paketni aranžma le prestavili in se mu ne odpovedali.

